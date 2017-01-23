امیر هلاکویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون ۳۷ ایستگاه مطالعه در در مراکز پرتردد مانند فرودگاه‌، ترمینال‌ها، درمانگاه‌های تامین اجتماعی، بیمارستان و دادگستری در شهر اصفهان مستقر هستند و از ابتدایی برپایی تاکنون همیشه مجهز به کتاب‌های مختلف بوده است.

وی افزود: تاکنون ۹۰ عنوان کتاب ویژه اصناف مختلف مانند کودک و نوجوان، نوسوادان، دانشجویان، محققان، بانوان، زنان خانه دار و غیره در این ایستگاه‌های مطالعه ارائه شده و ۷۰۰ هزار جلد کتاب نیز برای مطالعه توسط شهروندان از این ایستگاه‌ها خارج شده است.

طرح ایستگاه‌های مطالعه تنها کمک به ارتقای فرهنگ کتاب‌خوانی را مدنظر داشته است

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های استان اصفهان با اشاره به اینکه در طرح ایستگاه‌های مطالعه تنها کمک به ارتقای فرهنگ کتاب‌خوانی و افزایش سطح فرهنگ جامعه از طریق مطالعه مدنظر بوده است، ابراز داشت: ایستگاه‌های مطالعه تاکنون هفت فاز تغییر را پشت سر گذاشته است و به زودی قرار است تغییراتی در روش عملکردی ایستگاه‌ها رخ دهد که توسط نهاد کتابخانه‌های کشور در حال بررسی است.

وی اشاره به طرحی جدید در راستای ارتقای فرهنگ کتاب‌خوانی با عنوان «کتابخوان ماه» بیان داشت: مطابق این برنامه در سطح کل کتابخانه های نهاد چهار عنوان کتاب که از انتشارات دو سال اخیر باشد از طریق برنامه های مختلف جمع خوانی کتاب معرفی می شود.