چهار بانده کردن جاده ایلام به مهران از اولویت های استان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید عصر یکشنبه در جریان بازدید از طرح چهار بانده کردن این مسیر ارتباطی اظهار داشت : با توجه اینکه بخش قابل توجهی از این طرح توسط قرارگاه خاتم اجرا می شود با تکمیل ماشین آلات مورد نیاز شاهد سرعت بخشی در اجرای این طرح خواهیم بود.

وی تاکید کرد در بخش هایی از پروژه از برنامه زمان بندی عقب هستیم که در صورت لزوم باید نسبت به دوشیفته و حتی سه شیفته کردن فعالیت اقدام کرد.

استاندار ایلام اضافه کرد : اعتبار اجرای این طرح ها از محل منابع ملی تامین می شود و امیدواریم پیش از اربعین سال آینده شاهد افتتاح این قطعات راهسازی باشیم.

مروارید گفت: بدون شک با بهره برداری از این قطعات راهسازی ضمن ارتقای ایمنی مسیر شاهد تسهیل در تردد زائران خواهیم بود.