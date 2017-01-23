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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۴۷

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

دارالقرآن الکریم زنجان نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی دارد

دارالقرآن الکریم زنجان نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی دارد

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: دارالقرآن الکریم استان زنجان نقش مهم و تاثیرگذاری در ترویج فرهنگ قرآنی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه یکشنبه در جلسه هیئت امنای دارالقرآن الکریم که با حضور استاندار زنجان بر گزار شد،به ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه و مدارس اشاره کردو افزود: در خصوص همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با دارالقرآن باید به یک هم افزایی جامع برسیم.

وی با اشاره به اینکه صفای باطن  آیت الله موسوی زنجانی نماینده اسبق ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در ساخت مجموعه دارالقرآن کریم شهر زنجان تاثیرگذار بود، ادامه داد:  ساخت دارالقرآن در رونق و توسعه فعالیت های قرآنی در زنجان نقش به سزایی داشته است و تنها دغدغه و نگرانی ما متمرکز بودن در یک مکان می باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه ساخت مجموعه دارالقرآن کریم  شهر زنجان با ساماندهی و بسیار فنی انجام شده است،افزود:بحث توسعه دارالقرآن را در جامعه باید جدی بگیریم.

خاتمی تاکید کرد: کسانی که در این راه قدم برداشته اند باید اندیشه قرآنی داشته و در راه تربیت آموزه های دینی و قرآنی با اخلاص کامل در این راه پر برکت قدم بردارند.

وی با اشاره به اینکه زنجان ظرفیت بالایی در مقوله حفظ و مفاهیم و قرآن دارد،گفت:هنوز با کمال مطلوب فاصله داریم و این کار تلاش همه مسولان را می طلبد.

خاتمی درادامه نقش دارالقرآن الکریم زنجان را در ترویج فرهنگ قرآنی بسیار موثر دانست و افزود: این مجموعه در تربیت حافظان قرآنی عملکرد خوبی داشته است. 

وی افزود: تربیت قاریان ممتاز از نسل جدید، برای ادامه راه نسل های گذشته جامعه قرآنی باید به عنوان یک اصل مهم در راس برنامه های دارالقرآ« کریم باشد و همه توان خود را برای انتقال مفاهیم قرآن به نسل جدید به عنوان یک دغدغه به کار گیرند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان ابراز کرد: خوشبختانه افراد مجموعه دارالقرآن کریم زنجان تفکر قرآنی داشته و کار قرآنی انجام می‌دهند.

کد مطلب 3884664

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