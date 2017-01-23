به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم شامگاه یکشنبه در مراسم اختتامیه هنرهای تجسمی، با بیان اینکه چندین سال است که هنرستان هنرهای تجسمی در استان زنجان تاسیس شده است، اظهار کرد: اگر پیوند هنرستان و دبیرستان با هم افزایش یابد تعداد شرکت کنندگان در جشنواره هنرهای تجسمی افزایش می یابد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: اگر امروز استان زنجان به عنوان یکی از استان هتی مطرح در زمینه هنرهای تجسمی در کشور شناخته شده به خاطر وجود هنرمندان زبر دست و ماهر است.

مقدم با بیان اینکه آفرینش های هنری یک زبان گویا برای انتقال مفاهیم هستند، تاکید کرد: هنر یک ویژگی گویا برای بیان مطالب دارد که باید از آن به نحو احسن استفاده شود و باید آموزش کودکان در هنرهای تجسمی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: دهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان زنجان پس از پنج سال وقفه با هدف بروز خلاقیت‌های هنری و ارج نهادن به هنر بومی و پیشکسوتان هنرهای تجسمی استان امروز به کار خود پایان داد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تصریح کرد: فراخوان این جشنواره از دو ماه قبل در قالب رشته‌های طراحی،نقاشی،پوستر، تصویرسازی، کاریکاتور و نگارگری انجام شده بود.

مقدم گفت: خداوند انسان را زیبا آفریده و به هنرمندان هم این نعمت را به هنرمندان داده که در هنرهای مختلف هنر خلق کنند.

وی به فعالیت مطلوب هنرستان هنرهای زیبا اشاره کردو گفت: باید به توسعه این هنرستان اهتمام ویژه داشت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تصریح کرد: افرادی که هنرمند هستند باید خدا را شاکر باشند که این نعمت بزرگ را خداوند در اختیار آنها قرار داده است.

مقدم گفت: وقتی انسان یک نقاشی را می بیند به وجود خداوند پی می بردو هنرمندان نمایندگان الهی در روی زمین هستند.