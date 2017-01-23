۴ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۵۸

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان:

آموزش کودکان در هنرهای تجسمی مورد توجه قرار گیرد

زنجان-مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: هنر یک ویژگی گویا برای بیان مطالب دارد که باید از آن به نحو احسن استفاده شده و آموزش کودکان در هنرهای تجسمی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم شامگاه یکشنبه در مراسم اختتامیه هنرهای تجسمی، با بیان اینکه چندین سال است که هنرستان هنرهای تجسمی در استان زنجان تاسیس شده است، اظهار کرد: اگر پیوند هنرستان و دبیرستان با هم افزایش یابد تعداد شرکت کنندگان در جشنواره هنرهای تجسمی افزایش می یابد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: اگر امروز استان زنجان به عنوان یکی از استان هتی مطرح در زمینه هنرهای تجسمی در کشور شناخته شده به خاطر وجود هنرمندان زبر دست و ماهر است.

مقدم با بیان اینکه آفرینش های هنری یک زبان گویا برای انتقال مفاهیم هستند، تاکید کرد:  هنر یک ویژگی گویا برای بیان مطالب دارد که باید از آن به نحو احسن استفاده شود و باید آموزش کودکان در هنرهای تجسمی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: دهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان زنجان پس از پنج سال وقفه با هدف بروز خلاقیت‌های هنری و ارج نهادن به هنر بومی و پیشکسوتان هنرهای تجسمی استان امروز به کار خود پایان داد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تصریح کرد: فراخوان این جشنواره از دو ماه قبل در قالب رشته‌های طراحی،نقاشی،پوستر، تصویرسازی، کاریکاتور و نگارگری انجام شده بود. 

مقدم گفت: خداوند انسان را زیبا آفریده و  به هنرمندان هم این نعمت را به هنرمندان داده که در هنرهای مختلف هنر خلق کنند.

وی به فعالیت مطلوب هنرستان هنرهای زیبا اشاره کردو گفت: باید به توسعه این هنرستان اهتمام ویژه داشت. 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تصریح کرد: افرادی که هنرمند هستند باید خدا را شاکر باشند که این نعمت  بزرگ را خداوند در اختیار آنها قرار داده است.

مقدم گفت: وقتی انسان یک نقاشی را می بیند به وجود خداوند پی می بردو هنرمندان نمایندگان الهی در روی زمین هستند.

