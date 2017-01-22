لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۶ شهرداری محمدیه تقدیم شورا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هشتاد و شمین جلسه شورای اسلامی شهر محمدیه که یکشنبه شب با حضور شهردار و معاونین عمرانی، اداری مالی و اعضای شورای اسلامی شهر در صحن شورا برگزارشد لایحه بودجه پانصد وبیست وپنج میلیارد ریالی شهرداری به شورا تقدیم شد.

حسین بهزادپور شهردار محمدیه دراین جلسه ضمن تسلیت شهادت آتش نشانان ایثارگر حادثه ساختمان پلاسکو این واقعه را یکی ازتلخ ترین حوادث امداد و نجات در تاریخ آتش نشانی برشمرد و تقویت واحدهای آتش نشانی محمدیه را ضروری دانست.

وی کمبود نیروی انسانی در واحد آتش نشانی را از دغدغه های مهم مدیریت شهری برشمرد وگفت:برای تقویت نیروی انسانی و تجهیزات ایستگاههای آتش نشانی باید اقدام شود.

شهردار محمدیه یادآورشد: هرچقدر در تجهیز و تقویت آتش نشانی سرمایه گذاری کنیم به امنیت جان و مال مردم کمک کرده ایم.

بهزادپور درخصوص بودجه پیشنهادی سال ۹۶ نیز اظهارداشت: بودجه پیشنهادی شهرداری درسال آینده مبلغ ۵۲۵ میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: از بودجه یادشده ۶۵/۶ درصد به امور عمرانی و ۳۴/۴ درصد نیز به هزینه های جاری و خدمات شهری اختصاص داده شده است.

شهردار محمدیه با اشاره به کدهای درآمدی سال ۹۶ گفت: کدهای درآمدی درهفت بند به میزان ۵۲۵ میلیارد ریال تعیین شده است.

بهزادپور یادآورشد: عمده پیش بینی منابع درآمدی در بودجه سال ۹۶ شامل پیش بینی از وصولی عوارض مالیات برارزش افزده ۱۹۴ میلیارد ریال معادل ۳۶.۹ درصد بودجه پیشنهادی است.

وی گفت: پیش بینی فروش زمین بابت اجرای پروژه های تهاتری به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال معادل ۳۸/۵ درصد بودجه پیشنهادی است.

بهزادپور بیان کرد: همچنین وصول عوارض محلی و درآمدهای انتفاعی شهرداری به مبلغ ۱۳۳ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال پش بینی شده که معادل ۲۵/۴ درصد بودجه پیشنهادی است.

شهردار محمدیه اضافه کرد: کمک های اعطایی دولت و سایر موسسات دولتی به مبلغ ۴۷ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال پیش بینی شده است که معادل ۹ درصد بودجه پیشنهادی است.

وی تصریح کرد: هزینه های جاری شهرداری درسال ۱۳۹۶ همانند سال های گذشته براساس حداقل اعتبار مورد نیاز دوایر شهرداری پیش بینی شده است.

بهزادپور تکمیل پروژه های نیمه کاره را از الویت بودجه پیشنهادی دربودجه عمرانی عنوان کرد و گفت: تلاش شده تا پروژه های عمرانی بر اساس نیاز مردم در مناطق و محله هایی اجرا شود تا مورد استفاده عموم مردم قرار گیرد.