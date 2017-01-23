مجوز تاسیس دبستان برای دارالقرآن زنجان صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله رحیمی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: دار القرآن کریم زنجان ۲۰ سالی است که احداث شده و استقبال جوانان، نوجوانان و بانوان از برنامه های این مجموعه بسیار خوب است.
وی اظهار کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم برنامهریزی لازم را در دستور کاری خود قرارداده ایم و این موسسه برای تقویت ارزشهای دینی و اشاعه فرهنگ قرآنی در بین جوانان و نوجوانان برنامه های متنوعی را در دستور کار دارد.
وی افزود: خوشبختانه در استان زنجان استقبال کودکان و نو جوانان از برنامههای قرآنی بسیار خوب بوده است و این موسسه برای همه سنین برنامههای قرآنی را در طول سال برگزار می کند.
رحیمی با بیان اینکه این مجموعه در سه بخش تحصیل، تهذیب و ورزش طبق منویات مقام معظم رهبری حرکت کرده است، ابراز کرد: با گذشت ۲۰ سال از احداث این مجموعه مشکلاتی زیادی در این مجموعه وجود دارد و در این مجموعه ۲۵۰ مربی و استاد قرآن فعالیت می کنند.
مدیر موسسه دارالقرآن کریم زنجان گفت: فعالیت های قرآنی در مناطق محروم توسعه خوبی داشته و این موسسه بر توسعه فعالیتهای قرآنی تاکید جدی دارد.
رحیمی تصریح کرد: ۲ هزار دانشآموز در خود مجموعه دارالقرآنکریم در حال تحصیل هستند و ۳ هزار نفر دیگر نیز در مجموعه شعبات مجموعه دارالقرآن کریم استان زنجان مشغول تحصیل می باشند که در مجموع ۵ هزار نفر می باشد.
رحیمی با بیان اینکه از سال ۹۳، دراستان و روستاهای بزرگ ۲۱ شعبه دارالقرآن ایجاد شده است، ابراز کرد: ۱۰۰ عنوان کلاس تخصصی در تابستان سال جاری در دارالقرآن کریم زنجان برگزار شده و ۷۰ کلاس نیز در ایام دیگر سال در این مجموعه برگزار شده است.
مدیر مجموعه دارالقرآن کریم زنجان افزود: جذب نخبگان از مدارس استان زنجان در دستور کار این مجموعه قرار گرفته و تالیف کتب مختلف با موضوعات قرآنی برای نخستین بار در کشور در این مجموعه نوشته و چاپ شده است.
رحیمی یاد آورشد: با حمایت آموزش و پرورش استان زنجان مجوز تاسیس دبستان برای دارالقرآن زنجان صادر شده و این دبستان به نام مجموعه فرهنگ و ادب نامگذاری خواهد شد.
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