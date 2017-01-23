کشور برای هم افزایی برای استفاده از توان نیروهای داخلی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری صبح دوشنبه در جمع مدیران استان زنجان، افزود: در عصری زندگی می کنیم که زندگی بدون رسانه ممکن نیست و هر روز مردم با ابزارهای نوین ارتباطی اطلاعات بسیارزیادی را از جاهای مختلف دریافت می کنند.

وی اظهار کرد: متاسفانه چون خاستگاه زیر ساختهای رسانه ای غربی هستند واین اطلاعات خیلی با فرهنگ و اعتقادات و مبانی فکری و اندیشه ای و دینی ما سازگاری ندارد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان گفت: کمتراز یک درصد محتوای موجود در اینترنت به زبان فارسی است و ما در بحث محتوا در فضای مجازی مصرف کننده هستیم و با توجه به اینکه کشورهای غربی دشمنی با انقلاب اسلامی ایران دارند بسیاری از محتواها درفضاهای مجازی ارزش ها و اخلاق اسلامی را زیر سوال می برد.

صفری افزود:امروز رسانه ها ی داخلی رسالت بسیار سنگینی دارند چرا که در بحث فرهنگی آسیبهایی به جامعه وارد می شود و در بخش فرهنگی آسیبهای زیادی وجود دارد که تبعات آن ۱۰ سال بعد برای جامعه اسلامی تهدید جدی است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان تصریح کرد: ما در همه حوزه های سایبری و رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب در جنگ تمام عیار قرار داریم و هر کسی باید به سهم خود بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند.

صفری ابراز کرد: یک خطی را دنبال کنیم و اگر به ستون خیمه انقلاب مقام معظم رهبری توجه کنیم همه مردم و رسانه ها موفق خواهیم بود و هر جا خواستیم تفسیرهایی از خود داشته باشیم خطاهای محاسباتی بوده و دچار خسران شدیم.

وی گفت: کشوربرای هم افزایی و استفاده از توان همه نیروهای داخلی کشور نیاز دارد و مباحث فرهنگی و اقتصادی و معیشتی مردم بسیار مهم است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان با بیان اینکه دشمن جنگ اقتصادی علیه کشور راه انداخته است، گفت: همه کمک کنند و از ظرفیت موجود کشور برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم.