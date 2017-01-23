راوی آبرنگهای طبیعت انتزاعی هنرمند/«بی کلام دعوت» در عکس

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهمن پور از هنرمندان شیرازی است که از اول بهمن ماه جاری نمایشگاهی در نگارخانه تار و پود ارایه کرده که حاوی فرم ها و رنگ آمیزی با الهام از بیعت است.

او از۱۵سالگی ، یادگیری دروس نقاشی را آغاز نمود و تکنیکهای مختلف آن را فرا گرفت و در ۲۰ سالگی با علاقه شخصی تصمیم به دنبال نمودن آبرنگ گرفت.

بهمن پور تاکنون موفق به برپایی نمایشگاههای مختلفی در شیراز و تهران و دبی شده است.

او ۲ مجموعه با نامهای «در روشنای رنگ و شعر» و دیگری «آبیهای بی قرار» به چاپ رسانده است هم اکنون وی در گالری خصوصی خود با نام خانه آبرنگ مشغول به فعالیت است.

تنفس از ریشه های فرم و رنگ طبیعت

در نمایشگاه تازه خود که با عنوان «سقوط» به نگارخانه تار و پود آورده، بهمن پور هر یک از تابلوها را به طبیعت پیوند زده و آنگونه که در استیتمنت نمایشگاه آورده می گوید: «همه تلاشم این است که طبیعت را بهتر از آنی که هست درک کنم. شاید بتوانم فرم و رنگ را از ریشه هایش تنفس کنم».

در نمایشگاه نقاشی های آبرنگ این هنرمند ۴۰ ساله که در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی نمایشگاهی در کشور مالزی برگزار کرده هر یک از آثار وی دارای عنوانی است که از جمله می توان به راوی، نعره گوزن زرد، ایستگاه آخر، ذامن عاحو، تنهایی و ... اشاره کرد.

در بخش دیگری از بیانیه نمایشگاه «سقوط» آمده: «سحرگاه و مه بار برف صبحگاهی در نعره گوزن سرخ و اندهی که با مه می نشیند. آنسوی ابها غرش رعد بود و نعره گوزن و دیگر هیچ. آن سو اما نبردی دیگر در کار ویرانی خویش...».

در نمایشگاه «سقوط» که به نقاشی های حسین بهمن پور اختصاص دارد ۱۹ اثر روی دیوار نگارخانه تار و پود در مجموعه فرهنگی مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس قرار گرفته است که او را در سال ۱۳۹۵ منتخب هنرمندان ایران پردیس ملت تهران کرده است.

دعوت بی کلام به دیدن عکس های موبایلی در جَم

این درحالیست که به فاصله نزدیکی از نگارخانه تار و پود در نگارخانه «جَم» شیراز علاقه مندان به دیدن نمایشگاه عکس موبایلی مریم بازمنش با عنوان «بی کلام دعوت» فراخوانده شده اند.

در این رویداد هنری که این نیز تا ۶ بهمن جاری برپاست هنرمند عکاس لحظاتی را ثبت کرده که دید او را به زندگی و روزمرگی های آن روایت می سازد.

بازمنش در معرفی خود و این نمایشگاه می گوید: از زمانی که دوربین را به دست گرفتم حس کردم در فضا و مکان سرگردان نیستم! نور در عکس های من عموما در ستیز با تاریکی است. فرم جذابیت بیشتری نسبت به رنگ برایم دارد. خاکستری برای من به اندازه تمام رنگها الهام بخش است و ذهنیتی خنثی نسبت خاکستری ندارم. عکاسی برایم رویارویی بی واسطه و ساده با زندگی است! به سادگی یک شات؛ من عکاس نیستم!

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس های موبایلی «بی کلام دعوت» در نگارخانه جَم تا شنبه ۶ بهمن ماه جاری ادامه دارد.