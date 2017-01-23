مقاوم سازی اقتصاد مقاومتی با ارتباط صنعت و نخبگان امکان پذیراست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی در دیدار نخبگان و فرهیختگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان به نقش موثر نخبگان در عرصه تولید علم اشاره کرد و گفت: بین پیشرفت و موفقیت علمی و نخبگان هر کشور یک ارتباط نظام مند و مستقیم وجود دارد.

وی عنوان کرد: دانش بشری که براساس حکمت بوده روز به روز در حال پیشرفت است و بر طبق حمکت خداوند همه قواعد و قوانین لازم برای کشف علم و دانش در اختیار انسان ها گذاشته شده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به اهمیت تلاش های علمی جوانان در ارتقای رتبه علمی کشور در رشته های مختلف اشاره و بیان کرد: اخلاص در موفقیت ها نقش مستقیم دارد هرجا که کشور ما رشدی داشته و به موفقیت هایی رسیده نشانه تلاش های مخلصانه جوانان و نخبگان بوده است.

وی نگاه ابتکاری در پیشرفت را موثر خواند و گفت: ایده پردازی و خلاقیت پیشرفت و توسعه را بهمراه دارد نگاه ابتکاری در همه رشته ها موجب شکوفایی طرح ها و استعدادهای مختلف است.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی افزود: کشور ما در طی زمان کمی توانست در بسیاری از رشته های علمی از کشورهای پیشرفته پیشتاز شود به نحوی که موجب حیرت و حسادت دشمن شد.

وی به توان موشکی کشور اشاره و خاطر نشان کرد: کشور ما از نظر پدافند هوایی و تجهیزات فنی و نظامی از بسیاری از کشورهایی که پرچمدار توسعه یافتگی در غرب هستند بالاتر است زیرا ما توانستیم با یک شتاب علمی خوب تحولات اساسی ایجاد کنیم.

نایب رییس دوم کمیسیون سیاسی – اجتماعی مجلس خبرگان به اهمیت اقتصاد مقاومتی از زوایای گوناگون اشاره کرد و گفت: سالهای متمادی است که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به موضوع اقتصاد و ضرورت مقاوم سازی آن با تکیه بر تولید محصولات بومی و مصرف کالاهای خارجی تاکید می کند و در بسیاری از کشورهای خارجی این سیاست های رهبری در حال اجرایی شدن است.

وی به برخی مشکلات کشور اشاره کرد و گفت: مقاوم سازی اقتصاد مقاومتی و پویایی چرخه تولید با ارتباط دوسویه صنعت و نخبگان دانشگاهی امکان پذیر است این ارتباط دوسویه متضمن پیشرفت و توسعه علمی کشور است.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی بر استفاده بهینه از موهبت‌های طبیعی استان تأکید کرد و افزود: خوشبختانه استان کردستان از حیث وجود منابع طبیعی و خدادادی از وضعیت مطلوبی برخوردار است که با یک ارتباط و تعامل بین بخش سرمایه گذاری و نخبگان علمی می توان بهترین استفاده را از این امکانات ببریم.

وی با تاکید بر اینکه تکیه بر استعدادهای بومی و مبارزه با قاچاق دو گام مهم در مسیر توسعه کشور و استان است، عنوان کرد: نگاه همه باید در حوزه انجام وظایف نگاه خدمت رسانی باشد و با اولویت بندی نیازهای استان و تکیه بر ظرفیت های بنیاد نخبگان استان می توان گام های موثری در مسیر پیشرفت استان برداشت.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در ادامه بر مطالعه و تمرکز بر روی منابع ناشناخته استان تاکید و گفت: یکی از عوامل پیشبرد اهداف و موفقیت در کارها امید است که با توکل بر خدا و جذب قدرت مردمی روی منابع و پتانسیل های ناشناخته استان باید مطالعه و کار کرد.

وی اظهارداشت: کسانی که در وادی علم و خلاقیت قدم می گذارند نباید با سختی ها و دشواری های مسیر نا امید شده و دست از فعالیت بردارند مسیر علمی کشور نباید متوقف شود و توصیه من به شما جوانان این است که با سرعت به حرکت در مسیر علم و خلاقیت ادامه دهید.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی با اشاره به کم کردن میزان هزینه های اضافی در تولید کالاها ی داخلی، گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور این است که همه به دنبال خرج تراشی برای مردم هستند اما هنر دانش آموختگان علمی کشور باید این باشد که با ابتکارات و خلاقیت های جدید برای مردم ایجاد درآمد و اشتغال کنند.

وی بیان کرد: تکیه بررسی ها و مطالعات علمی بر روی نیازهای ضروری مردم باشد به دنبال کارهای تولیدی که کشور را به سمت استقلال هدایت می کند برویم.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه استان کردستان دارای قابلیت های بالقوه فراوانی است، افزود:با توجه به ظرفیت های داخلی و قابلیت های بالقوه فراوانی که در استان وجود دارد این استان می تواند پاسخ گوی نیازهای جمعیت بیشتری باشد.