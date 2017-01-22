سرقت از یک طلافروشی در استان بوشهر/ تلاش برای دستگیری سارقان

به گزارش خبرنگار مهر، سه سارق که صورت خود را پوشانده بودند، پس از تیراندازی به سمت شیشه‌های طلافروشی در شهر دلوار، در حالی که موفق به شکستن شیشه‌ها نشدند، با تبر بخشی از شیشه این طلافروشی را شکستند و اقدام به سرقت طلا کردند.

روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان بوشهر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تلاش برای دستگیری سارقین مسلح طلا فروشی دلوار ادامه دارد.

در این اطلاعیه آمده است: ساعت ۲۰ امشب سه نفر سارق با استفاده از یک قبضه اسلحه کلاش پس از شکستن شیشه‌های یک باب معازه طلافروشی در شهر دلوار و شلیک چند تیر هوایی مقادیری طلا را سرقت و متواری می‌شوند.

با حضور کارآگاهان پلیس و بررسی صحنه نشان‌هایی از هویت سارقان به دست آمده که تلاش برای دستگیری آنان در کمترین زمان ممکن ادامه دارد.

