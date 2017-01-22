حمید رضا کرموند در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به افتتاح پروژه های آب و فاضلاب در لرستان همزمان با ایام دهه فجر اظهار داشت: در مجموع در این ایام بیش از ۲۰ پروژه در استان افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه این پروژه ها در بخش های تامین آب و جمع آوری فاضلاب شهرها خواهند بود گفت: با اجرای این پروژه ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم بالغ بر ۲۷۰ فرصت شغلی در استان ایجاد خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با بیان اینکه اجرای این پروژه ها کیفیت و کمیت آب شهرهای استان افزایش می یابد گفت: همچنین اجرای این پروژه ها موجب می شود که ما در بخش فاضلاب جمعیت بیشتری را تحت پوشش شبکه های جمع آوری فاضلاب قرار دهیم.

کرموند اعتبار هزینه شده برای افتتاح این پروژه ها را بالغ بر ۶۳۰ میلیارد تومان عنوان کرد.