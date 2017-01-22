به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا درویشی شامگاه یکشنبه در آیین اختتامیه جشنواره اقوام ایرانی که در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: موسیقی نوای ایران، بنیاد کل موسیقی ایران است حتی موسیقی دستگاهی و انواع مختلف موسیقی های مذهبی در سراسر کشور نشات گرفته از موسیقی نواحی و اقوام است.

این پژوهشگر اقوام گفت: تا چندین دهه پیش در نواحی مختلف اذان و یا تلاوت قرآن در پرده های موسیقی هر ناحیه متفاوت بودند. با کمال تاسف امروز همه اینها فراموش شده و فقط در پرده موسیقی عربی اذان یا قرآن خوانده می شود.

وی افزود: پرده های موسیقی عربی مخصوص قاری قرآن عربهاست ما ایرانی هستیم. یک زمانی نام بردن از اقوام ایرانی مشمول دادن تذکر می شد که خود من بارها این تذکر را شنیده ام که در جواب گفتم همسان سازی فرهنگی و یکسان سازی اقوام باعث نابودی کل کشور می شود این تنوع و رنگارنگی اقوام است که طی قرن ها باعث پیشرفت تمدن ها شده است.

درویشی نزاع فرهنگی را نتیجه همسان سازی فرهنگی دانست و گفت: خوشبختانه چند سالی است که به این نکته بسیار ظریف که اساسا جنبه امنیتی برای کل کشور ایران دارد توجه می شود.

وی افزود: یکی از نکات جالب و بسیار با اهمیتی که می توان گفت در بین شاخص ترین هنرمندان عرصه موسیقی نادر بوده و هنوز هم هست توجه به ریشه های قومی و موسیقی نواحی ایران بوده و هست که یکی از شاخص ترین موسیقی دانان و اساطیری که به این نکته ظریف پرداخته استاد شهرام ناظری است.

درویشی گفت: استاد ناظری متفاوت از دیگر خوانندگان در عرصه موسیقی است تفاوت استاد در این است که از نوجوانی به موسیقی مقامی و نواحی سرزمین خود پایبند است. ویژگی که استاد ناظری را از دیگران متمایز کرده جنس صدا نبوده بلکه الحانی بوده که در کنار تسلط ایشان در موسیقی ریشه در موسیقی مقامی داشته است. استاد ناظری محافظه کار نبوده و همیشه خطر کرده است.

حمید رضا نعیمی، استاد نمایش کشور و اهل کرمانشاه از برگزاری جشنواره بین المللی اقوام ایرانی به خوبی تجلیل کرد.

وی در پایان آیین تجلیلی که از او به عمل آمد گفت: این جشنواره با خود برف و باران و شادی و امید به ارمغان آورد.

نعیمی ضمن تقدیر از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز داشت: کرمانشاه شهر تنبور و صاحبان هوره است که افراد نام آوری در آن هنرنمایی می کنند.

وی افزود: این جشنواره شهر را از افسردی و ملال به در آورده است که از این اتفاق خوب خوشحال هستیم.