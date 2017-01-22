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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۰:۲۳

نماینده مردم بروجرد در مجلس:

رعایت نکردن نکات ایمنی از دلایل آتش‌سوزی ساختمان «پلاسکو» است

رعایت نکردن نکات ایمنی از دلایل آتش‌سوزی ساختمان «پلاسکو» است

خرم آباد - رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: رعایت نشدن نکات ایمنی از دلایل آتش سوزی ساختمان «پلاسکو» است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علاءالدین بروجردی با اشاره به بازدید از محل آتش سوزی ساختمان پلاسکو، اظهار داشت: براساس دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون عمران مسئولیت تهیه گزارش از این حادثه را بر عهده دارد اما کمیسیون امنیت ملی از بابت بررسی مسائلی ایمنی و امنیتی چنین بازدیدی صورت داد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث شد ساختمان پلاسکو آتش بگیرد عدم رعایت نکات ایمنی بود که این مسئله در بسیاری از ساختمان های تهران دیده می شود و لازم داریم در این امر تدابیری اندیشیده شود.

بروجردی تاکید کرد: در این بین اگر خلاء قانونی دیده می شود مجلس آمادگی لازم و کافی را برای کمک به این امر را دارد و حتما برای رفع خلاء های قانونی ورود خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در نشست شورای امنیت وزارت کشور، ابعاد حادثه پلاسکو بررسی شد و وزیر از هماهنگی ارگان های ذی ربط در خصوص رسیدگی به حادثه مذکور ابراز رضایت کرد.

کد مطلب 3884719

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