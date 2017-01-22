به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علاءالدین بروجردی با اشاره به بازدید از محل آتش سوزی ساختمان پلاسکو، اظهار داشت: براساس دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون عمران مسئولیت تهیه گزارش از این حادثه را بر عهده دارد اما کمیسیون امنیت ملی از بابت بررسی مسائلی ایمنی و امنیتی چنین بازدیدی صورت داد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث شد ساختمان پلاسکو آتش بگیرد عدم رعایت نکات ایمنی بود که این مسئله در بسیاری از ساختمان های تهران دیده می شود و لازم داریم در این امر تدابیری اندیشیده شود.

بروجردی تاکید کرد: در این بین اگر خلاء قانونی دیده می شود مجلس آمادگی لازم و کافی را برای کمک به این امر را دارد و حتما برای رفع خلاء های قانونی ورود خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در نشست شورای امنیت وزارت کشور، ابعاد حادثه پلاسکو بررسی شد و وزیر از هماهنگی ارگان های ذی ربط در خصوص رسیدگی به حادثه مذکور ابراز رضایت کرد.