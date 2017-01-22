خدمات انتقال خون بیمارستانی باید بیمه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر پورفتح اله افزود: هدف از برگزاری این سمینار بررسی مسائل مرتبط با بانک خون های بیمارستانی و مخاطبان خاص آنها است.

وی گفت: در کشور ما چرخه بیمارستانی انتقال خون یک چرخه بسیار ضعیفی است البته این ضعف منحصر به کشور ما نیست بلکه بسیاری از کشورهای دنیا چرخه بیمارستانی انتقال خون ضعیفی دارند و علتش این است که فکر می کنند همه فرآیندهای مرتبط با خون و فرآورده های خونی فقط تولید فرآورده، آزمایش های مرتبط با آن و آماده سازی و فرآوری فرآورده است.

پورفتح اله با اشاره به اهمیت نظارت بر فرایند نگهداری خون پس از خروج از سازمان انتقال خون، افزود: معمولا دریافت کنندگان فرآورده های خونی زمانی که از بیمارستان خارج می شوند دیگر نظارت و کنترل دقیقی بر آنها وجود ندارد و بیشترین مشکلات مرتبط با مسایل انتقال خون مانند انتقال خون اشتباه، آزمایشهای سازگاری که صحیح انجام نمی شود و نحوه نگهداری که روی محصول اثر می گذارد در بیمارستانها اتفاق می افتد و باید یک فکر اساسی در زمینه انتقال خون بیمارستانی در کشور انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت کار پرسنل بانک خون در بیمارستان ها اضافه کرد: اگر چه ما سال ها در بیمارستان ها بانک خون بیمارستانی داریم اما بر روی بانک خون بیمارستانی کار ویژه ای انجام نشده و بانک های خون بیمارستانی به شدت غریب هستند و معمولا بخش کوچکی از بدنه آزمایشگاهی بیمارستان ها را تشکیل می دهند و می توانم بگویم که حتی پرسنل که اینجا کار می کنند پرسنلی هستند که کمتر مورد توجه قرار می گیرند.

پورفتح اله با اشاره به گستردگی فعالیت های سازمان انتقال خون، گفت: علاوه بر این امروز اگر یک نگاه کلی به طب انتقال خون داشته باشیم می بینیم که بخش های بیمارستانی انتقال خون گسترش بسیار زیادی داشته اند و دیگر مثل گذشته فقط محدود به بانک های خون بیمارستانی نمی شوند و ما فرآیندهای بسیار پیچیده تری در بیمارستانها داریم مثل مدیریت خون بیمار و روش های مرتبط با مراقبت خون و فرآورده های خونی.

وی با اشاره به اهمیت پلاسما فرزیس در درمان، ادامه داد: امکانات مربوط به توسعه فرزیس درمانی، بخشی از ساختارهایی هست که باید در بیمارستان ها تقویت شود و گسترش پیدا کند به خاطر همین در آیین نامه انتقال خون بیمارستانی سرویس انتقال خون بیمارستانی را در نظر گرفتیم.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به سیاست آینده نگری در سازمان انتقال خون، گفت: در آینده ما علاوه بر بانک خون بیمارستانی سرویس انتقال خون بیمارستانی هم داریم که اینها در واقع مجموعه بسیار پیچیده و در عین حال کارآیی هستند که اگر درست عمل شود می توانند کمک بزرگی به سلامت خون و فرآورده های خونی در کشور کنند و بر همین اساس امیدوارم بتوانیم این کنگره را سالانه برگزار کنیم و چرخه معروف رگ دهنده تا رگ گیرنده که ۵۰ درصد آن در انتقال خون است و ۵۰ درصد آن در بیمارستان ها را تکمیل کنیم و بتوانیم در واقع یک انتقال خون موثر و کارا را در کشور داشته باشیم.

پورفتح اله با کافی ندانستن ابلاغ آیین نامه بانک خون به بیمارستان ها، افزود: تنها ابلاغ آیین نامه چیزی را حل نمی کند بعد از ابلاغ آیین نامه بحث فرهنگ سازی است تغییر نگرش و تغییر نگاه است. ما باید در واقع مفید بودن و کارآیی سرویس های انتقال خون بیمارستانی را به مدیران بیمارستانی نشان دهیم تا بتوانیم فرهنگ استفاده صحیح خون و فراورده های خونی را در بیمارستان ها نهادینه کنیم.

وی همچنین برگزاری کنگره بانک خون بیمارستانی را نیز در همین راستا دانست و اظهارداشت: ما قصد داریم در این کنگره مجموعه فعالیت هایی را که در رابطه با بحث انتقال خون وجود دارد و باید عملیاتی شود را نشان دهیم و همچنین از استانداردها و مقررات و دستورالعمل هایی که باید در بیمارستانهای سراسر کشور اجرا شود و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز دربانک خون بیمارستانی صحبت کنیم.

پورفتح اله در ادامه با مهم خواندن برگزاری سمینار بانک خون بیمارستانی با وجود بیش از ۷۰۰ بانک خون در بیمارستان های سراسر کشور، گفت: تلاش می کنیم هر سال این سمینار را با هدف گزاری مسائل مرتبط با بانک خون های بیمارستانی و مخاطبان خاص آن که پرسنل بخشهای آزمایشگاه و بانک خون بیمارستانها است برگزار کنیم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به اهمیت تعرفه گزاری خدمات انتقال خونی، افزود: ما در زمینه سرویس های انتقال خون بیمارستانی هنوز راه درازی را در پیش داریم و باید خدمات مرتبط با انتقال خون بیمارستانی را تعرفه گذاری و ارزش گذاری کنیم.

وی ادامه داد: حمایت بیمه ها از این کار به نفع بیماران خواهد بود تا زمانی که خدمات مرتبط با انتقال خون بیمارستانی ارزش گذاری و تعرفه گذاری نشود علوم و تکنولوژی جدید در تهیه خون و فراورده های خونی برای نجات جان بیماران توسعه پیدا نخواهد کرد. برای مثال استفاه از خون خودی یا اتولوگ برای بیمار نیازمن به خون و یا جمع آوری خون در حین عمل جراحی فعالیت های هزینه بری است لذا وقتی سازمان انتقال خون برای خدماتش تعرفه نداشته باشد طبیعتا ورود به این فعالیتها هم حداقل ممکن است البته ما با پیگیری های مکرر در اعتبار بخشی بیمارستانی و رتبه بندی بیمارستان ها در رابطه با فعالیت های مرتبط با انتقال خون به عنوان یک جزء مستقل، با امتیاز مناسب قرار گرفته است.

پورفتح اله همچنین با اشاره به بحث مراقبت خون بیمار، افزود: یکی از مسائل مهمی که در سازمان انتقال خون وجود دارد بحث مراقبت از خون است این مراقبت از خون نیازمند نظارت و ثبت عوارض و مشکلات مرتبط با تزریق خون است که این مراقبت می تواند یک ابزار کنترل کیفی در مورد محصولات ما باشد و به موقع هشدار دهد تا اگر در زنجیره تولید مشکلی وجود دارد سریعا مداخله کنیم و مرتفع کنیم و در همین راستا سازمان انتقال خون تلاش ویژه ای برای توسعه ساختار مبتنی بر فناوری اطلاعات از رگ دهنده تا رگ گیرنده را دارد و موفقیت در این امر مستلزم حمایت وزارت بهداشت است.

پورفتح اله با ابراز امیدواری از برگزاری مکرر اینگونه سمینارها افزود: امیدوارم این سمینارها به طور مکرر و همه سال برگزار شود و جایگاهی باشد برای هم اندیشی سازمان انتقال خون به عنوان تولید کننده و بانک های خون بیمارستانی به عنوان کسانی که مصرف می کنند و نظارت بر مصرف را انجام می دهند.

سمینار ملی بانک خون بیمارستان در تاریخ ۳۰ بهمن لغایت یکم اسفند ۹۵ در مرکز همایش های رازی با امتیاز بازموزی برای پزشکان و پیراپزشکان برگزار خواهد شد.