به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری با بیان این که تلاشها به شدت ادامه دارد تا حجم عظیم کانال های به هم تنیده شده برداشته شود و مفقودین پیدا شوند گفت: دو کمیته در این جهت با محوریت های بهبود اوضاع کسبه این منطقه و رسیدگی به مسائل حقوقی تشکیل شده است.

شاکری در خصوص جلسه ستاد کمیته بحران و بررسی ابعاد حادثه در این جلسه گفت: این دو کمیته برای حمایت از تصمیمات این جلسه تشکیل شده است.

وی افزود: در کمیته بررسی وضعیت کسبه قرار است برای این افراد مکان هایی در چند نقطه از تهران برای ادامه کسب و کارشان در نظر گرفته شود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: کسبه ساختمان پلاسکو برای فروش بهاره می توانند به نمایشگاه شهر آفتاب بروند.

شاکری در خصوص مفقودین افزود: افرادی که شخصی از خانواده اشان به غیر از افراد آتش نشان مفقود شده است باید به مرکزی که در نظر گرفته شده مراجعه کنند.

وی با اشاره به وظایف کمیته دیگر تحت عنوان کمیته حقوقی تصریح کرد: فرایند اعمال قانون، اخطار با هماهنگی دستگاه های مرتبط جهت جلوگیری از حوادث مشابه برای ساختمان های با وضعیت ساختمان پلاسکو ازجمله وظایف کمیته حقوقی است.

شاکری ادامه داد: در تهران ساختمان علاء الدین، آلومینیوم و بازار وضعیتی مشابه با ساختمان پلاسکو دارند که باید کنترل شوند.

وی گفت: این حادثه باید درس عبرتی برای همه باشد و اقداماتی برای پیشگیری از حوادث این چنینی انجام شود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران اضافه کرد: وقتی بعد از حادثه توانستیم دستگاه ها را گرد هم آوریم، برای پیشگیری هم می توانیم به این هم افزایی برسیم.

شاکری تأیید کرد: هیئت مدیره ساختمان ها باید برای ایمن سازی اقدامات لازم را انجام دهند.

وی در بیان راهکار مقتضی جهت مقابله با حوادث مشابه گفت: سازمان های بیمه گر می توانند راهکار خوبی باشند چرا که در جهت کاهش خسارت ها، ساختمان ها را موظف به انجام اقدامات ایمن سازی می کنند.