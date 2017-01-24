تأمین آب مورد نیازِفضای سبز از پساب تصفیه خانه ملاردپیگیری می شود

علی اکبر خراسانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت فضای سبز در افزایش طروات و شادابی شهر اظهار داشت:در طول قریب به چهار سال گذشته، تلاش های بسیاری برای توسعه فضای سبز شهری در قالب پارک ها و بوستان ها در این منطقه عملیاتی شده است.

شهردار ملارد عنوان کرد:حفظ فضای سبز احداث شده در این منطقه مستلزم آب مورد نیاز خواهد بود و در فقدان یا کمبود آن، بروز چالش هایی جدی در این عرصه دور از انتظار نیست.

وی افزود:با عنایت به این واقعیت که شهر ملارد همچون بسیاری از دیگر نقاط کشور با مشکل کم آبی مواجه است، تأمین آب مورد نیاز در این بخش از موارد حائز اهمیتی محسوب می شود که باید با اتخاذ تمهیدات ویژه، نسبت به فراهم سازی آن تلاش کرد.

خراسانی عنوان کرد:یکی از دستورکارهای پیش بینی شده برای تأمین آب مورد نیاز فضای سبز، به استفاده از پساب تصفیه خانه ملارد معطوف می شود که با تحقق این امر، گام مثبت و تأثیرگذاری در این حوزه برداشته خواهد شد.

شهردار ملارد یادآور شد:هر آنچه در حوزه توسعه فضای سبز شهری تلاش شود، حفظ سلامت زیست محیطی نیز به نحو شایسته تری محقق خواهد شد و در این راستا شهرداری ملارد با حمایت شورای اسلامی این منطقه از هیچ اقدام سازنده ای دریغ نخواهد کرد.