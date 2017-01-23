مصر مشارکت نظامی در تجاوز به یمن را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، مصر از تمدید مشارکت نظامی این کشور در ائتلاف سعودی متجاوز به یمن خبر داد و در عین حال به زمان پایان این مشارکت اشاره ای نکرد.

بنا بر بیانیه ریاست جمهوری مصر، این کشور روز یکشنبه مشارکت نظامی خود در ائتلاف ضد یمنی که عربستان سعودی سرکردگی آن را برعهده دارد تمدید کرد.

ریاست جمهوری مصر طی بیانیه ای اعلام کرد که شورای ملی دفاع این کشور در جلسه روز یکشنبه خود با تمدید مشارکت نیروهای مسلح این کشور در عملیات نظامی در خارج از مرزهای مصر در دریای سرخ و باب المندب موافقت کرده است.

این تصمیم در حالی است که مناسبات قاهره و ریاض طی ماه های گذشته به دلیل اختلاف نظر پیرامون برخی موضوعات منطقه بویژه بحران سوریه با تنش مواجه شده است.

گفتنی است که رژیم سعودی نزدیک به دو سال است با همراهی چند کشور عربی دیگر وابسته به خود تجاوز به یمن را آغاز کرده است.