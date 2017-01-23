فراخوان مقالات کنگره پزشکان متخصص داخلی ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، گفت: جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران از طریق برگزاری کنگره سالیانه فرصت ارائه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی همکاران پژوهشگر را در این گردهمایی گسترده تخصصی و فوق تخصصی به منظور تبادل نظرات حرفه ای و صنفی فراهم ساخته است.

وی افزود: پزشکان رشته های جراحی عمومی، طب عمومی، طب اورژانس ،رادیولوژی، متخصصین اطفال، رشته های مختلف تخصص های داخلی و فوق تخصصی میتوانند، مقالات علمی و امکان حضور خود را تا پایان بهمن ۹۵ به دبیرخانه کنگره اعلام نمایند.

خسرونیا با بیان اینکه محورهای کنگره و سخنرانی ها در زمینه های تخصصی و فوق تخصصی رشته های گوارش و کبد، غدد و متابولیسم، قلب و عروق، خون و سرطان، کلیه و مجاری ادرار، عفونی، مغز و اعصاب، روماتولوژی، روانپزشکی و ریه خواهد بود، گفت: علاقه مندان برای ارسال مقالات علمی و یا ثبت نام جهت کسب امتیاز باز آموزی تا پایان بهمن ۹۵ اقدام کنند.

وی یادآور شد: پزشکان می توانند جهت کارگاه های ویژه آندوسکوپی دستگاه گوارش و اسپیرومتری این همایش به طور اختصاصی ثبت نام نمایند.