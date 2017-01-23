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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۴:۵۳

فراخوان مقالات کنگره پزشکان متخصص داخلی ایران اعلام شد

فراخوان مقالات کنگره پزشکان متخصص داخلی ایران اعلام شد

بیست و هشتمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با همکاری استادان دانشگاه های علوم پزشکی کشور ۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت ۹۶ در مرکز همایش های رازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، گفت: جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران از طریق برگزاری کنگره سالیانه فرصت ارائه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی همکاران پژوهشگر را در این گردهمایی گسترده تخصصی و فوق تخصصی به منظور تبادل نظرات حرفه ای و صنفی فراهم ساخته است.

وی افزود: پزشکان رشته های جراحی عمومی، طب عمومی، طب اورژانس ،رادیولوژی، متخصصین اطفال، رشته های مختلف تخصص های داخلی و فوق تخصصی میتوانند، مقالات علمی و امکان حضور خود را تا پایان بهمن ۹۵ به دبیرخانه کنگره اعلام نمایند.

خسرونیا با بیان اینکه محورهای کنگره و سخنرانی ها در زمینه های تخصصی و فوق تخصصی رشته های گوارش و کبد، غدد و متابولیسم، قلب و عروق، خون و سرطان، کلیه و مجاری ادرار، عفونی، مغز و اعصاب، روماتولوژی، روانپزشکی  و ریه خواهد بود، گفت: علاقه مندان برای ارسال مقالات علمی و یا ثبت نام جهت کسب امتیاز باز آموزی تا پایان بهمن ۹۵ اقدام کنند.

وی یادآور شد: پزشکان می توانند جهت کارگاه های ویژه آندوسکوپی دستگاه گوارش و اسپیرومتری این همایش به طور اختصاصی ثبت نام نمایند.

کد مطلب 3884740
حبیب احسنی پور

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