دی میستورا: سوریه نیازمند ثبات و امنیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در آستانه برگزاری مذاکرات صلح این کشور در پایتخت قزاقستان، اعلام کرد که این اجلاس به دلیل مشارکت سه کشور منطقه در کنار طرف های نزاع سوریه حائز اهمیت است.

وی همچنین گفت: سوریه به تحقق ثبات و امنیت نیازمند است و این فرصت مهمی برای تحقق بخشیدن به این هدف است.

دی میستورا افزود: برگزاری این اجلاس توسط سه کشور دارای نفوذ بر طرف های درگیر سوریه گام مهمی است که می تواند به تثبیت آتش بس در این کشور که مردم سوریه نیازمند آن هستند کمک نماید.

گفتنی است که قرار است مذاکرات صلح سوریه از امروز دوشنبه در «آستانه» پایتخت قزاقستان برگزار شود. هیات جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی «حسین جابری انصاری» معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه پیش از این وارد آستانه شده بود.

جابری انصاری روز شنبه در دو ملاقات جداگانه با هیات روسیه به سرپرستی لاورنتیف نماینده ویژه پوتین در امور سوریه و هیات ترکیه به سرپرستی سدات اونال معاون منطقه ای وزیر امور خارجه این کشور در خصوص آخرین تحولات اجلاس آستانه و برنامه های این اجلاس گفتگو و تبادل نظر کردند.

اجلاس آستانه که به میزبانی دولت قزاقستان و با نظارت روسیه، ترکیه و جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۴ و ۵ بهمن ماه برگزار می‌شود، اهدافی چون تثبیت آتش‌بس، رویارویی موثر با تروریسم و انجام گفت‌وگوهای سوری - سوری بین دولت و معارضان سوریه برای فراهم کردن مقدمات دستیابی به یک راه‌حل سیاسی برای بحران سوریه را در دستور کار خود دارد.