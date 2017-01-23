کمیته ویژه بررسی حادثه پلاسکو در مجلس تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا عارف در واکنش به حادثه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو و در توضیح جلسه مجمع نمایندگان تهران، گفت: تعداد زیادی از اعضای مجمع نمایندگان تهران از ساعات اولیه حادثه پلاسکو بازدیدهایی از محل حادثه داشتند، حادثه پلاسکو زنگ خطری برای تهران و کل کشور است، در حقیقت اگر از این چنین اتفاقاتی غفلت شود و به موضوعات کوتاه‌مدت و حواشی پرداخته شود، گرفتاری جدی را در آینده خواهیم داشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور ما حادثه‌ و زلزله خیز است، تصریح کرد: در تهران گسل‌های بزرگ و شناخته شده‌ای وجود دارد، از این رو در جلسه مجمع درمورد اقدامات کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت مباحثی مطرح و بررسی شد.

وی در توضیح برنامه‌های کوتاه‌مدت، گفت: توجه به مدیریت بحران در بودجه سال ۹۶، بررسی و ساماندهی مطالبات کسبه پلاسکو و پیگیری مسائل آتش‌نشانان از اقدامات کوتاه‌مدتی است که دنبال خواهیم کرد و برای برنامه‌های میان‌مدت نیز اقداماتی تحت عنوان سیاست پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و غیرمترقبه را مورد نظر قرار خواهیم داد.

عارف افزود: در بلند مدت نیز جلساتی با دستگاه‌های ذی‌ربط چون شهرداری تهران، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی برگزار خواهیم کرد تا مجلس در جریان وظایف انجام شده دستگاه‌های مذکور قرار گیرد.

وی ادامه داد: سیاست پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و غیرمترقبه باید مبنای قانونگذاری قرار گیرد، این سیاست‌ها بعد از زلزله بم نیز مطرح شد، مهم‌ترین چالش بعد زلزله بم مباحث مدیریتی بود همچنان که هم‌اکنون احساس می‌شود مهم‌ترین چالش در مساله آتش‌سوزی پلاسکو مساله مدیریت بحران است.

عارف با تاکید بر اینکه در مدیریت بحران باید به طور جدی بازنگری شود، یادآور شد: ساختار دستگاهای امدادرسان نیز باید مشخص و شفاف شود، بافت های فرسوده هم در برنامه‌های مختلف از جمله برنامه ششم توسعه بدان پرداخته شده اما با توجه ویژه، نوسازی بافت‌های فرسوده تهران را دنبال خواهیم کرد.

کمیته ویژه بررسی حادثه پلاسکو تشکیل شد

وی از تشکیل کمیته ویژه نیز خبر داد و گفت: کمیته ویژه‌ای مرکب از آقایان محمدرضا نجفی(رئیس کمیته)، غلامرضا حیدری، ابوالفضل سروش، علیرضا محجوب و خانم فریده اولادقباد به همراه دو نفر از صاحب نظران برجسته حوزه زلزله شناسی و عمران یعنی غفوری‌منش وسارنگ تشکیل شد تا موضوع حادثه پلاسکو را بر اساس برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مذکور بررسی و دنبال کنند.

ارزیابی مدیریت حادثه پلاسکو بعد از اتمام ساماندهی‌ها

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس با بیان اینکه هم اکنون در بحران پلاسکو قرار داریم و بهتر است ارزیابی از عملکرد مسئولان انجام نگیرد، گفت: همه مسئولان و متولیان باید حداکثر تلاش خود را جهت ساماندهی وضعیت پیش آمده بکار گیرند اما بعد از اتمام بحران حتما این حادثه باید مورد ارزیابی قرار گیرد.