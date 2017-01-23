صالحین ورامین به مصاف شهرداری ارومیه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی روز چهارشنبه در نقاط مختلف پیگیری می شود که در یکی از دیدارهای جذاب این هفته، تیم های صالحین ورامین و شهرداری ارومیه به مصاف هم می روند.

دیدار تیم های شهرداری ارومیه و نماینده والیبال ورامین طی سال های اخیر همواره جذاب ودیدنی برگزار شده است و با توجه به جایگاه هر دو تیم در جدول رده بندی، مسابقه روز چهارشنبه نیز می تواند یکی از زیباترین دیدارهای هفته بیستم باشد.

تیم های شهرداری ارومیه و صالحین ورامین از تیم های محبوب و پرتماشاگر لیگ برتر والیبال بوده که همواره دیدارهای این دو تیم با استقبال پرشور هواداران والیبال مواجه می شود.

تیم شهرداری ارومیه برای پیروزی مقابل صالحین ورامین بر روی حمایت هواداران خونگرم خود حساب ویژه ای را باز کرده است و حضور هزاران هوادار متعصب آذری، کار را برای شاگردان عطار در صالحین سخت و دشوار می کند.

تیم صالحین ورامین تا پایان هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال با کسب هفت پیروزی در رده دهم جدول رده بندی قرار داشته و برای حضور در مرحله پلی آف، چاره ای جز پیروزی در مقابل نماینده والیبال ارومیه ندارد.

شکست نماینده والیبال ورامین مقابل شهرداری ارومیه، کار این تیم را برای حضور در مرحله پلی آف سخت و دشوار خواهد کرد.