صنعتی شدن بام ایران شتاب گرفت/ فعالیت ۱۲۰۰ واحد صنعتی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: چهارمحال و بختیاری یکی از استان های جنوب غربی ایران است. این استان با ۱۶ هزار و ۴۲۱ کیلومتر مربع وسعت معادل یک درصد از کل وسعت ایران، بیست و دومین استان کشور از نظر مساحت است.

استان چهارمحال و بختیاری از جمله مناطق کوهستانی فلات مرکزی ایران محسوب می‌شود.

این استان از شمال و مشرق به استان اصفهان، از مغرب به استان خوزستان، از جنوب به استان کهگیلویه و بویر احمد و از سمت شمال غربی به استان لرستان محدود می‌شود.

این استان یکی از مرتفع ترین استان های کشور است که دارای آب و هوا معتدل و دارای منابع غنی آب است.

در گذشته صنعت چهارمحال و بختیاری به چند کارگاه تولیدی کوچک که بیشتر در حوزه مواد غذایی فعالیت می کردند می رسید اما در حال حاضر در این استان صنایع بزرگ و صنایع کوچک راه اندازی شده است و روند صنعتی شدن این استان با شتاب در حال حرکت است.

کارخانه های بزرگ از جمله فولاد یک میلیون تنی، تولید پارچه چادر مشکی، کارخانه سیمان، کارخانه تولید ورق های پوشش دارد، بزرگ ترین کارخانه تولید شیرخشک خاورمیانه، کارخانه بزرگ تولید ورق خودرو، کارخانه های بزرگ تولید خوراک دام و... نمونه هایی که از کارخانه های بزرگ صنعتی استان هستند که چهارمحال و بختیاری را در مسیر صنعتی شدن قرار داده است.

وجود واحدهای صنعتی و تولیدی دیگر از جمله کارخانه های کاشی سازی، کارخانه تولید میلگرد، کارخانه فولاد فرخ شهر، کارخانه تولید لنت خودرو، کارخانه های تولید موکت، کارخانه های فرآوری کاغذ، کارخانه تولید کود شیمیایی و... از دیگر کارخانه های صنعتی این استان است که نقش مهمی در ایجاد اشتغال در این استان ایفا کرده اند.

بسیاری از سرمایه گذاران با بهره گیری از ظرفیت وجود آب معدنی در این استان اقدام به راه اندازی واحدهای بسته بندی آب معدنی در نقاط مختلف این استان از جمله شهرکرد و کوهرنگ کرده اند که زمینه اشتغال بسیاری از مردم این استان را فراهم کرده اند.

روند صنعتی شدن چهارمحال و بختیاری به سرعت در حال انجام است و یکی از مهمترین عوامل آن این است شهرک های صنعتی این استان به شهر اصفهان بسیار نزدیک هستند و سرمایه گذاران بسیاری از استان اصفهان که استانی صنعتی است در این استان سرمایه گذاری کرده اند.

توسعه جاده ها و افزایش امکانات و تمهیدات سرمایه گذاری در این استان نقش مهمی در ورود سرمایه گذار و رشد احداث واحدهای صنعتی در این استان داشته است یکی از کارشناسان و فعالان بخش صنعت در این استان به خبرنگار مهر گفت: صنعت چهارمحال و بختیاری طی سال های گذشته مورد توجه بیشتر قرار گرفته است.

امیر تقیان ادامه داد: توسعه جاده ها و افزایش امکانات و تمهیدات سرمایه گذاری در این استان نقش مهمی در ورود سرمایه گذار و رشد احداث واحدهای صنعتی داشته است.

وی تاکید کرد: هم اکنون در نقاط مختلف این استان بخش صنعت در بخش های مختلف از جمله فولاد، مواد غذایی، لوازم برقی، قطعات خودرو، آب معدنی و... در حال توسعه است.

وی ادامه داد: نزدیکی این استان به دو استان پر جمعیت کشور از جمله خوزستان و اصفهان نقش مهمی در توسعه صنعت در این استان داشته است.

چهارمحال و بختیاری در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته است

معاون اول رئیس جمهور چندی پیش در سفر به استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: افتتاح واحد های صنعتی مختلف در این استان از جمله راه اندازی کارخانه های فولاد، چهارمحال و بختیاری را در مسیر صنعتی شدن قرار داده است.

اسحاق جهانگیری با بیان اینکه استان را در مسیر توسعه کمک می‌کنیم، بیان کرد: صنایعی که در چهارمحال و بختیاری نیز شکل گرفته می‌تواند استان را به یک استان صنعتی تبدیل و شاید از این پس واژه محروم و کمترتوسعه یافته زیبنده چهارمحال و بختیاری نباشد.

فعالیت ۱۲۰۰ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: استان چهارمحال و بختیاری در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته است.

سید نعیم امامی با بررسی وضعیت صنعت در استان، گفت: جایگاه صنعت استان چهارمحال و بختیاری در سطح کشور روز به روز در حال مطلوب تر شدن است.

وی با اشاره به اینکه احداث واحدهای صنعتی بزرگی در این استان کلید خورده است، ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه ها، آینده صنعتی خوبی در انتظار استان چهارمحال و بختیاری است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: طرح های توسعه بسیاری از واحد های صنعتی در این استان مانند کارخانه سیمان درحال اجرا است که با بهره برداری از آنها زمینه ایجاد اشتغال و تولید افزایش پیدا می کند.

امامی در ادامه با اشاره به اینکه در سطح استان حدود یک هزار و ۲۵۰ واحد صنعتی وجود دارد، عنوان کرد: تعدادی از این واحدهای صنعتی به واسطه تحریم ها و یا نبود مدیریت مناسب طی سال های گذشته تعطیل و یا نیمه فعال شده بودن که با برگزاری نشست های مختلف و بررسی مشکلات و رفع آنها، بسیاری از این واحد های تولیدی دوباره فعال شدند و در مسیر توسعه صنعت این استان قرار گرفتند.

چهارمحال و بختیاری یکی از استان های برتر کشور در تولیدخوراک دام، کابل های برق آلومینیومی، تولید اکسید روی و نیترات پتاسیم، آب معدنی، ورق خودرو، سیمان و... است وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت‌های خوبی در بخش‌های صنعتی دارد و از همین‌رو باید ظرفیت استان در حوزه صنعت بیشتر از ۲۰ هزار نفر شود و تا پایان سال دو هزار شغل جدید در حوزه صنعت استان ایجاد می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: با پرداخت تسهیلات بانکی ستاد اقتصاد مقاومتی، واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه فعال چهارمحال و بختیاری رونقی دوباره گرفتند .

مدیر کل سازمان صنعت معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: ظرفیت تولید واحدهای صنعتی این استان با پرداخت تسهیلات بانکی، از ۳۳ درصد سال گذشته به بیش از ۶۰ درصد در آذر امسال رسیده است.

وی بیان کرد: هم اکنون این استان یکی از استان های برتر کشور در تولیدخوراک دام، کابل های برق آلومینیومی، تولید اکسید روی و نیترات پتاسیم، آب معدنی، ورق خودرو، سیمان و... است.