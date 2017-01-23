۲۴ روستای قزوین گازدار می شوند

اسماعیل مفرد بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر از شروع عملیات اجرایی و مراسم کلنگ زنی پروژه های گازرسانی به ۲۴ روستا با پیش بینی بودجه ای معادل ۱۵۱ میلیارد ریال خبر داد و گفت: همزمان با ایام مبارک دهه فجر شاهد آغاز عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی به ۲۴ روستا در سطح استان خواهیم بود که شامل ۱۴ روستا در مناطق آوج و بوئین زهرا، ۷ روستا از توابع قزوین، البرز و آبیک و همچنین ۳ روستا در منطقه تاکستان است که در قالب دو پیمان اجرا خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اظهار امیدواری کرد حداکثر تا پایان سال ۹۶ بتوانیم این روستاها را به شبکه سراسری گاز متصل کنیم.

بوشهری همچنین با اشاره به گازدار شدن ۳۷ روستا همزمان با سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سطح استان گفت: خوشبختانه همراستا با سیاست های دولت تدبیر و امید، شرکت گاز استان قزوین نیز توجه ویژه ای به گازدار شدن روستاهای فاقد گاز داشته است به گونه ای که از سال ۹۲ تا دهه فجر امسال تعداد ۱۳۷ روستای استان از نعمت گاز بهره مند شده اند که این مقدار نسبت به سه سال قبل از آن ۲۹ درصد افزایش داشته است.

وی گازرسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار را از اولویت های شرکت گاز دانست و اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی صورت گرفته و تخصیص بودجه لازم تعداد خانوارهای بهره مند از گاز طبیعی تا پایان سال ۹۶ از ۷۶ درصد فعلی به حدود ۹۰ درصد افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت گاز استان در پایان ضمن اعلام خبر شروع عملیات ساخت و ساز سه ساختمان اداری در شهرهای بوئین زهرا، ارداق و خاکعلی با پیش بینی بودجه ای معادل ۲۵ میلیارد ریال اظهار داشت : در راستای تکریم هرچه بیشتر مراجعین و مشترکین شرکت گاز و با توجه به استیجاری و مستهلک بودن ساختمان های فعلی اداره های ذکر شده، عملیات احداث ساختمان های جدید همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آغاز خواهد شد که امیدواریم با احداث این ساختمان ها گامی دیگر به منظور خدمت رسانی هرچه مطلوب تر به مردم عزیز استان برداشته شود.