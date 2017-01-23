تجهیزات اولین نیروگاه ژئوترمال اردبیل تامین شد

علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: نیروگاه زمینگرمایی مشگین شهر فعال بوده و تجهیزات آن از کشور ایتالیا تهیه شده است.
وی با اشاره به پیشرفت مطلوب ساختمان این نیروگاه متذکر شد: اعتبار لازم برای تکمیل بخش دولتی نیروگاه فراهم شده و در فاز نخست بخش دولتی تولید پنج مگاوات برق را عهدهدار شده است.
به گفته مدیرعامل توزیع نیروی برق استان هیچ محدودیت اعتباری برای پیشبرد طرح وجود ندارد و در حال حاضر با تهیه تجهیزات پیشبینی میشود فاز نخست نیروگاه در مهلت مقرر به بهرهبرداری برسد.
علیزاده افزود: وزارت نیرو قول مساعد تکمیل فاز نخست را در نیمه نخست سال آینده مطرح کرده و در پی تأمین تجهیزات پیشبینی میشود بتوان این بازه زمانی را رعایت کرد.
وی با تأکید به اینکه در نیروگاه زمینگرمایی از طریق حرارت قابلتوجه لایههای زیرین زمین برق تولید میشود، اضافه کرد: نیروگاه مشگین شهر ظرفیت تولید انرژی میزان قابلتوجهی را دارد.
مدیرعامل توزیع نیروی برق استان متذکر شد: بعد از تکمیل بخش دولتی، توسعه نیروگاه توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.
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