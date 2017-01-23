نظارت بر خودروهای حمل فرآورده های دامی در قزوین تشدید می شود

عیسی غیاث یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رسالت اداره دامپزشکی ارتقاء سطح بهداشت جامعه انسانی از طریق فراهم آوردن بستر بهداشتی مناسب برای تولید و عرضه فرآورده های دامی سالم به افراد جامعه است که در این راستا نظارت بر نوع و کیفیت حمل و نقل کلیه محصولات مرتبط با دامپزشکی اعم از مناسب بودن دمای نگهداری محموله، شستشوی کانتینرها قبل از بارگیری و رعایت اصول بهداشتی حمل از مبدأ تا مقصد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

وی تصریح کرد: سازمان دامپزشکی کشور اقدام به ایجاد سامانه صدور مجوز قرنطینه و تخصیص کد رهگیری بهداشتی به خودروهای حمل دامی برای کنترل فرآورده ها و رهگیری آن ها از مبدأ تا مقصد کرده است که این فرآیند در اداره دامپزشکی شهرستان قزوین با الویت پیگیری می شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین همچنین از صدور تعداد بیش از ۵۰۰ کد رهگیری بهداشتی خودروهای حمل فرآورده های خام دامی، دام زنده و نهاده های دامی، کود مرغی و... و. از ابتدای سال ۹۵ تاکنون خبر داد.

وی افزود: با توجه به لزوم فعال بودن کد بهداشتی خودروها برای صدور مجوز حمل اظهار داشت: همه خودروهای حمل مرتبط با دامپزشکی ملزم به مراجعه به اداره دامپزشکی شهرستان بوده تا پس از بازدید کارشناسان اداره در صورت احراز شرایط لازم برای دریافت کد رهگیری اقدام کنند.

یزدی اظهار داشت: صدور مجوز بارگیری برای هرگونه خودروی فاقد کد بهداشتی دامپزشکی ممنوع بوده و خودروهای باری دارای محموله های فاقد مجوز نیز توقیف می شوند.

وی در پایان از شهروندان گرامی خواست: در راستای نیل به ارتقاء سطح بهداشت در جامعه، در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی در زمینه دامپزشکی مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۲ به اداره دامپزشکی اطلاع دهند.