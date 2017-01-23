محورها و گردنه های زنجان مه آلود است

محمد امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر اکنون همه گردنه های برفگیر و محور زنجان – طارم وتهم – چورزق مه آلود است.

وی از همه رانندگانی که قصد تردد در جاده ها را دارند، خواست خودروهای خود را مجهز به تجهیزات زمستانی به خصوص زنجیر چرخ، لاستیک یخ شکن، وسایل گرمایشی، لباس گرم و جیره غذایی خشک کنند.

امینی هموطنان قبل از اقدام به سفر در بررسی خودروهای خود از کامل و سالم بودن مخزن خودرو، برف پاک کن و بخاری آن اطمینان داشته باشند.

مسوول مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان گفت: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir ارتباط برقرار و بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کردو گفت: آسمان زنجان غالبا ابری خواهد بود و در برخی از مناطق استان مه حاکم خواهد بود.

وی با بیان اینکه بارش پراکنده برف را در استان خواهیم داشت، اظهار کرد: به مرور سامانه بارشی از اواخر روز دوشنبه از استان زنجان خارج می شود.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کردو یاد آورشد: افت محسوس دمای هوای استان زنجان را تا چندروز آینده در استان خواهیم داشت و دما ۵ الی ۷ درجه سانتیگراد سرد می شود.

یاغموری به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کردو گفت: دمای فعلی شهر زنجان یک درجه بالای صفر ست که نسبت به دیروز در همین ساعت یک درجه سرد شده است.

وی به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کردو گفت: در این میان آببر با ۹ درجه سانتیگراد گرمترین و خیر آباد با ۵ درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مناطق استان طی ۲۴ ساعت گذشته بودند.