۱۷۰۰ نمونه مشکوک به آنفلوانزا در قزوین آزمایش شد

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تشخیص سریع و پاسخگویی بموقع در خصوص بیماری آنفلوانزا نقش بسزایی در کنترل بیماری و پیشگیری از انتشار بیماری به سایر مرغداریها دارد.

رئیس آزمایشگاه مرجع اداره کل دامپزشکی استان قزوین تصریح کرد: با توجه به گزارش مواردی از آنفلوآنزای فوق حاد طیور در کشور، سیستم مراقبت فعال و غیر فعال اداره کل دامپزشکی استان قزوین با هوشیاری کامل نسبت به رصد هرگونه واقعه مشکوک و تلفات نامتعارف در استان اقدام کرد.

رضایی بیان کرد: بر این اساس یک هزار و ۷۹۴ نمونه سوآب و بافت از ۷۰ واحد روستایی، شهری و صنعتی در یک دوره زمانی از آبان تا دی ماه برای انجام آزمون تشخیص آنفلوانزا در آزمایشگاه مرجع دریافت و به بخش تشخیص مولکولی آزمایشگاه مرجع دامپزشکی استان که در این ایام بصورت شبانه روزی فعال بود ارسال شد.

وی یادآورشد: این آزمون ها با دو روش Conventional و Real time انجام شد تا نتایج استخراج و بررسی شود.

رضایی اضافه کرد: تلاش مجموعه دامپزشکی استان در آزمایشگاه مرجع، ادارات دامپزشکی شهرستان و ستاد اداره کل موجب شده زمان پاسخگویی به مخاطره به حداقل ممکن برسد که این امر در جلوگیری از انتشار آلودگی به دیگر واحدهای موجود در استان نقش به سزایی داشته است.