محمد خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: استان اردبیل برخوردار از جاذبههای گردشگری محیطزیستی متعدد است که اغلب به دلیل کمبود اعتبارات زیرساختهای لازم آن تأمین نشده است.
وی افزود: به عنوان مثال به دلیل مهاجرت گسترده پرندگان به تالابهای استان میتوان طرحهای پرندهنگری را اجرا کرد اما عملاً محدودیت امکانات مانع از اجرا میشود.
به گفته خداپرست این طرح به سادگی در دریاچه شورابیل که یکی از مقاصد گردشگری مسافران است میتواند به اجرا درآید و مسافران میتوانند در مقاطعی از سال پرنده مهاجر اردک را با تلسکوپهایی که در حال حاضر در موزه تاریخ طبیعی تهیه شده، مشاهده کنند.
وی با اشاره به مهاجرت قو و پلیکان به تالاب میل مغان متذکر شد: در برخی تالابها عملاً طرح پرندهنگری میتواند اجرا شود و ما در نظر داریم حداقل در فصول پاییز و زمستان نسبت به اجرای این طرح در سالهای آینده اقدام کنیم.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان به دایر بودن دو سایت حفاظتی آهوی مغان و مرال در فندقلو نیز اشاره کرد و افزود: هر دو سایت میتواند مورد بازدید گردشگران قرار گیرد.
خداپرست با تأکید به اینکه میتوان امکانات پذیرش گردشگران در این دو سایت را ارتقا داد، اضافه کرد: در عین حال در مناطق تحت حفاظت نیز میتوان طرحهای مختلفی اجرا کرد.
