توجه به محیط زیست لازمه توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسکندر صیدایی ظهر دوشنبه در شورای اداری حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: لازمه برنامه ریزی و تدوین استراتژی توسعه، توجه به محیط زیست است.

وی با بیان اینکه باید همه برای تحقق اهداف توسعه پایدار تلاش کنیم، خواستار تهیه و تصویب سند راهبردی محیط زیست استان شد و افزود: در تنظیم این سند باید توجه داشت که همیشه با محدودیت منابع مواجه نیستیم و باید نسبت به آینده خوشبین باشیم.

وی با بیان اینکه مدیریت محیط زیست استان، جزو سیستم های پیگیر همدان است، بیان کرد: وجود سند راهبردی محیط زیستی استان موجب اجتناب از نگاه های فردی و سلیقه ای در انجام امور محیط زیست می شود و در این صورت با تغییر مدیران، مسیر نیز تغییر نخواهد کرد و مطالبه استانی در راستای زیست پایدار شکل می گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان در ادامه گفت: تمامی فعالیت ها با حفظ نگاه سیستمی، باید با رویکرد حفظ محیط زیست انجام شود و تمام دستگاه های اجرایی از این موضوع حمابت کنند.

وی با اشاره به تغییر رویکرد جهان از بهره برداری صرف از طبیعت به توسعه پایدار گفت: زمانی در نظریه های توسعه، انسان، محور تمام برنامه ریزی ها بود و این رویکرد کار را به جایی رساند که حیات در جوامع صنعتی به مخاطره افتاد و زیست برای انسان ها مشکل تر شد، لذا اکنون این دیدگاه ارجح است که انسان جزئی از محیط زیست است و همه ذرات، فلسفه وجود دارند و باید مدافع توسعه پایدار و محیط زیست باشیم.

وی با بیان اینکه نگاه سیستمی موجب پایداری توسعه و سلامت می شود، گفت: همه جا اثرگذاری و نمود کاری محیط زیست قابل مشاهده است و باید در گذر به سوی توسعه پایدار، به ظرافت های حاکم بر جهان توجه کنیم تا مشکلی برای نظم حاکم بر طبیعت ایجاد نشود و تمام مجموعه ها فرایند تکاملی خود را طی کنند.

وی خواستار توجه همگانی به اهداف توسعه پایدار شد و ادامه داد: محیط زیست یک مجموعه چند بعدی و فرابخشی است و همگی باید مدافع شاخص های توسعه پایدار باشیم.

صیدایی با بیان اینکه نیروی انسانی سرمایه استان است، اظهار کرد: هرچه به سمت ماه های آخر سال می رویم منابع کشور پایدارتر، قوی تر و مناسب تر می شود و چشم انداز آینده را روشن تر می بینیم.