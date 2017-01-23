تسهیلات قرض الحسنه به سرمایه گذاران در کویر بشرویه اعطا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی یکشنبه شب در جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان بشرویه گفت: بشرویه با داشتن مردمانی خوب و با اصالت، بافت تاریخی و جاذبه های طبیعی مانند کویر دارای یک ثروت عظیم فرهنگی ست.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اظهار داشت: هر چیزی را می توان ساخت ولی کویر و اماکن تاریخی و گردشگری بشرویه قابل ساخت نیستند.

وی در ادامه گفت: مجموعه فرهنگی و تاریخی به بشرویه هویت بخشیده و به همین خاطر برای شهر بشرویه طرح ویژه دیده شده است.

رمضانی بیان کرد: گردشگران به دنبال دیدن جاذبه های جدید و نو هستند و ما با داشتن این جاذبه ها تنها باید با معرفی درست آنان را ترغیب به دیدن کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: برای موفقیت در حوزه گردشگری و فعال کردن هر چه بیشتر این بخش باید تمام دستگاه ها همکاری کنند.

وی همچنین قول پیگری برای ارتقا نمایندگی به اداره میراث فرهنگی در بشرویه را داد و افزود: در بحث اعتبارات نیز هر چه از طرف شهرستان در نظر گرفته شود ما نیز به میزان دو برابر آن برای همان اداره احتساب خواهیم کرد.

رمضانی در خصوص کمپ کویرنوردی نیز گفت: در کویر باید به فکر امکانات اولیه بود، لذا اطلاعات و مستندات لازم در این خصوص باید فراهم شود تا اهمیت سرمایه گذاری در کویر آشکار و در این جهت بتوان اقدام کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اظهار داشت:این آمادگی را داریم که به سرمایه گذارانی که بخواهند در کویر بشرویه و ایجاد اقامتگاه در این شهرستان سرمایه گذاری کنند تسهیلات قرض الحسنه چهار درصد بدهیم.

رمضانی گفت: طرح تفصیلی شهر بشرویه نیز به دلیل اهمیت بسیار آن جزء طرح ویژه مطرح شده است.

وی همچنین بیان کرد: بازارچه صنایع دستی در خانه فیاض بخش این شهرستان راه اندازی کرده ایم که در حال حاضر فعال است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی افزود: خانه مستوفی را نیز مرمت کرده ایم و درصدد جذب سرمایه گذار برای تبدیل این خانه به اقامتگاه برای گردشگران هستیم و در این مکان مباحث اجاره ای بسیار مطرح نیست بلکه تنها رعایت ضوابط اهمیت دارد.