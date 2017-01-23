برگزاری ۵۲۶ عنوان برنامه برای کودکان و نوجوانان همدان در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جوادی پیش از ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که پیرامون برنامه های دهه فجر این مجموعه برگزار شد، گفت: ۱۳ جلسه ستادی در کمیته کودک و نوجوان در راستای برنامههای دهه فجر برگزار شده است.
وی اظهار داشت: طبق برنامه ریزی انجام شده ۵۲۶ عنوان برنامه همزمان با دهه فجر برای کودکان و نوجوانان استان همدان برگزار خواهد شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان از افتتاح مرکز سیار روستایی شهرستان نهاوند در دهه فجر خبر داد و گفت: برگزاری جشنواره پویانمایی نیز برای این ایام برنامه ریزی شده است.
جوادی افزود: برگزاری جشن انقلاب در شهرستانها، برگزاری تئاتر آئینهای بومی محلی، برگزاری سلسله نشستهای کتاب خوان با محوریت کتابهای انقلابی و برگزاری نقد کتاب از برنامههای دیگر درنظرگرفته شده برای برگزاری در این ایام است.
وی بااشاره به اینکه برگزاری سرود ۱۳۵۷ نفری در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن و اجرای ویژه برنامه فرهنگی و هنری در مراکز شهرستان ها، گفت: طی ۳ سال گذشته چهار مرکز سیار با هدف ارائه خدمت به مناطق محروم و حاشیهای در استان همدان راه اندازی شده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان یاداور شد: طی ۹ ماه گذشته یک میلیون و ۳۳۵ هزار و ۶۳۷ نفر از برنامهها و فعالیتهای این مجموعه بهرهمند شدهاند.
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