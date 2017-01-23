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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۰۷

فرماندار دشتی:

فعالیت‌های بهداشتی و ورزشی در مدارس دشتی تشدید شود

فعالیت‌های بهداشتی و ورزشی در مدارس دشتی تشدید شود

دشتی- فرماندار دشتی بر ضرورت تشدید فعالیت‌های ورزشی و بهداشتی در سطح مدارس شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان دشتی ضمن تسلیت شهادت غم‌انگیز جمعی از آتش‌نشانان فداکار در آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو اظهار داشت: شورای آموزش و پرورش ظرفیت بسیار بزرگی است برای اینکه افراد جامعه به نظام تعلیم و تربیت کمک کنند.

وی افزود: شورای آموزش و پرورش باید بتواند زمینه جلب مشارکت مردم و خیرین در کمک به نظام آموزش و پرورش  فراهم کنند و تا زمانی که مردم ورود نکنند کار نحو مطلوب پیش نخواهد رفت.

مهرجو بر ضرورت توجه خانواده‌ها به سلامت جامعه تاکید کرد و ادامه داد: فعالیت‌های بهداشتی و ورزشی در مدارس شهرستان تشدید شود که این کار به نوعی سرمایه گذاری در جامعه است.

وی همچنین به رتبه برتر شهرستان دشتی در شورای آموزش و پرورش در سطح استان اشاره کرد و از تلاش‌های یک‌ساله اعضا و مجموعه آموزش و پرورش تقدیر وتشکر کرد.

مهرجو تصریح کرد: آموزش و پرورش شهرستان به موازات تعلیم و تربیت به برنامه‌های جانبی نیز توجه خوبی داشته که مهمترین آن برگزاری کلاس‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت بنیه علمی داش آموزان و آمادگی کنکور در مدارس است که انشاالله این فعالیت‌ها به قوت و با نگاه استاندار ادامه داشته باشد.

کد مطلب 3884772

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