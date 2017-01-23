به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان دشتی ضمن تسلیت شهادت غمانگیز جمعی از آتشنشانان فداکار در آتشسوزی و ریزش ساختمان پلاسکو اظهار داشت: شورای آموزش و پرورش ظرفیت بسیار بزرگی است برای اینکه افراد جامعه به نظام تعلیم و تربیت کمک کنند.
وی افزود: شورای آموزش و پرورش باید بتواند زمینه جلب مشارکت مردم و خیرین در کمک به نظام آموزش و پرورش فراهم کنند و تا زمانی که مردم ورود نکنند کار نحو مطلوب پیش نخواهد رفت.
مهرجو بر ضرورت توجه خانوادهها به سلامت جامعه تاکید کرد و ادامه داد: فعالیتهای بهداشتی و ورزشی در مدارس شهرستان تشدید شود که این کار به نوعی سرمایه گذاری در جامعه است.
وی همچنین به رتبه برتر شهرستان دشتی در شورای آموزش و پرورش در سطح استان اشاره کرد و از تلاشهای یکساله اعضا و مجموعه آموزش و پرورش تقدیر وتشکر کرد.
مهرجو تصریح کرد: آموزش و پرورش شهرستان به موازات تعلیم و تربیت به برنامههای جانبی نیز توجه خوبی داشته که مهمترین آن برگزاری کلاسهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تقویت بنیه علمی داش آموزان و آمادگی کنکور در مدارس است که انشاالله این فعالیتها به قوت و با نگاه استاندار ادامه داشته باشد.
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