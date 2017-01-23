آغاز منظم فصل بی نظم لیگ تنیس روی میز!

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید رقابت های باشگاهی تنیس روی میز از فردا سه شنبه آغاز می شود. این بیست و پنجمین دوره این رقابت ها به حساب می آید که با حضور ۶ تیم پتروشیمی و دانشگاه آزاد، قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته همراه با صندوق ضمانت، تایدواتر بندرعباس، رعد دانشگاه پدافند هوایی و ذوب‌آهن برگزار می شود.

قرعه کشی این فصل از مسابقات باشگاهی تنیس روی میز ۱۴ دی ماه انجام شد و بر اساس ن برنامه دیدارهای هفته نخست مشخص شد. بر این اساس و طبق برنامه مشخص شده در جلسه قرعه کشی، فردا سه تیم پتروشیمی، دانشگاه آزاد و رعد پدافند هوایی در دیدارهای خانگی به ترتیب به مصاف تایدواتر، صندوق ضمانت صادرات و ذوب آهن می روند تا این فصل مسابقات آغازی منظم و با برنامه داشته باشد بر خلاف روندی که برای ثبت نام قطعی تیم ها و قرعه کشی رقابت ها طی شد.

پیش از این پنج تیم برای حضور در لیگ تنیس روی میز اعلام آمادگی کرده بودند اما با انصراف آینده سازان و به جای آن جایگزین شدن دو تیم صندوق ضمانت، تایدواتر بندرعباس تعداد تیم های شرکت کننده به ۶ تیم تغییر کرد. این تغییر در حالی انجام شد که قرعه کشی مسابقات لیگ به خاطر عدم پرداخت ورودیه و ارسال مدارک از سوی تیم ها یک بار به تعویق افتاده بود.

ابتدا قرار بود چهار دی ماه قرعه کشی رقابت های لیگ تنیس روی میز انجام شود و مسابقات نیز از ۱۴ دی ماه آغاز شود اما به خاطر ارسال نشدن مدارک و پرداخت نشدن ورودیه از سوی تیم ها زمان این دو برنامه لغو شد. این درحالی بود که کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز طی چهار مرحله نامه نگاری با تیم های متقاضی از آنها خواسته بود نسبت به انجام این دو مهم اقدام کنند. آخرین نامه این کمیته زمانی برای تیم ها ارسال شد که قرعه کشی چهارم دی ماه به خاطر بی نظمی آنها لغو شد.

در هر صورت قرعه کشی این فصل مسابقات باشگاهی تنیس روی میز هم در نهایت زمانی انجام شد که همه تیم ها نسبت به انجام تعهدات خود برای پرداخت ورودیه و ارسال مدارک اقدام نکرده بودند و همه اینها بی نظمی های زیادی را پیش روی لیگ آغاز نشده تنیس روی میز قرار داد. با همه اینها هفته اول این رقابت ها طبق برنامه فردا برگزار می شود.

در این هفته از مسابقات قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته میزبان حریفان خود هستند. پتروشیمی که نیما عالمیان و افشین نوروزی را در ترکیب دارد به مصاف تایدواتر می رود و دانشگاه آزاد هم با بازیکنانی همچون نوشاد عالمیان مقابل صندوق ضمانت صادرات قرار می گیرد.

برنامه دیدارهای هفته نخست بیست و پنجمین دوره رقابت های باشگاهی تنیس روی میز به شرح زیر است:

سه شنبه پنجم بهمن ماه

* پتروشیمی بندرامام - تایدواتر بندرعباس

* دانشگاه آزاد - صندوق ضمانت صادرات

* رعد دانشگاه پدافند هوایی - ذوب آهن

دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات باشگاهی تنیس روی میز ۲۲ اسفندماه به پایان می رسد.