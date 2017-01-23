سرگردانی ۱۸۰ هزار دستگاه تراکتور از مزرعه تا پمپ بنزین

کامبیز عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه صنعت مکانیزاسیون کشاورزی باید فراتر از صنعت خودروسازی دیده شود گفت: خودرو درواقع وسیله فانتزی و در امر حملونقل کاربرد دارد اما ماشینآلات کشاورزی، خودرویی است که امنیت غذایی کشور را تأمین میکند.
وی تصریح کرد: این در حالی است منشور صنعتی کشور، حمایت از خودرو دهها پله بالاتر از صنعت تراکتور و ماشینآلات کشاورزی بوده است.
وی با اشاره به اینکه صنعت ماشینآلات کشاورزی، صنعت تأمین غذای کشور و امنیت است، اما در منشور صنعتی کشور جایگاه مطلوبی ندارد، افزود: در منشور صنعتی کشور باید جایگاه صنعت ماشینآلات کشاورزی چندین پله بالاتر رود.
عباسی ادامه داد: در حوزه سوخت، در حوزه سوخت علیرغم اینکه بیش از ۱۸۰ هزار دستگاه تراکتور کشور مجهز به پلاک و شناسنامه دارد شد ولی کماکان کارت سوخت داده نمیشود و به نظر میرسد نبود زیرساخت توزیع سوخت کشاورزی یکی از عوامل مهم در عدم استقبال است.
وی بابیان اینکه برای سوخت تراکتور با چه مشقتی کشاورز، باید از توزیعکننده سوخت تهیه و فرم الف و ب تکمیل کند گفت: حداقل توقع این است که با یک پمپبنزین یا ایستگاه سوخت کشاورزی نسبت به ارائه سوخت به ادوات کشاورزی اقدام شود.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی یادآور شد: در حال حاضر زیرساخت موردنیاز و امکان عرضه سوخت ادوات کشاورزی در روستاها مهیا نیست و باید برای این حوزه اقدام اساسی صورت گیرد.
عباسی ادامه داد: از بیش از ۴۵۰ هزار دستگاه تراکتور، بیش از ۱۸۰ هزار دستگاه تراکتور شمارهگذاری شده اما کارت سوخت ندارند و باید برای این تعداد کارت سوخت ارائه شود.
وی گفت: بسیاری از کشاورزان و تراکتورداران از ماشینهای سنگین سوخت تأمین میکنند و باید حداقل کارتی را تأمین کنند و در حال حاضر موتورسیکلت کارت سوخت دارد اما تراکتور ندارد.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی بابیان اینکه ۴.۵ میلیون بهرهبردار کشاورزی وجود دارد و ۴۵۰ هزار دستگاه تراکتور داریم گفت: در حال حاضر یک دستگاه تراکتور به ۱۰ بهرهبردار خدمات ارائه میکند و رغبت در حوزه ماشینآلات بالا است و اگر مالکیت زمین بالا رود رغبت کشاورز نیز افزایش مییابد.
عباسی بابیان اینکه بسته به مالکیت، میزان درآمد و اندازه قطعات تقاضا برای ماشینآلات وجود دارد گفت: امسال ۱۵۵۰ میلیارد تومان تقاضا برای ماشینآلات کشاورزی ثبتشده و ۶۰۰ میلیارد تومان تبدیل به ماشین شده است و این نشان میدهد نیازمند بازنگری در دستورالعمل بانکی است
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با عنوان اینکه در حوزه برنج دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار دستگاه تراکتور شالیزاری نیاز داریم و حدود دو هزار تراکتور در سال میتوانیم جذب کنیم گفت: از بازار ۲۱ تا ۲۲ هزار دستگاه تراکتور کشور، سالانه چهار هزار دستگاه از طریق واردات تأمین میشود و دو هزار و ۵۰۰ دستگاه شالیزاری است و امیدوارم برندهای خوب در کشور با رقابت آزاد ایجادشده وارد بازار شوند.
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