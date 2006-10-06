۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۷

همزمان با هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران ؛

نمايشگاه هاي تخصصي كتاب در تهران برگزار مي شود

همزمان با هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران نمايشگاه هاي تخصصي كتاب در چند نقطه از شهر تهران برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، همزمان با چهاردهمين دوره هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران فرهنگسراي دانشجو دومين نمايشگاه كتاب را در دانشگاه هاي تهران برگزار مي كند .

اين نمايشگاه با هدف ايجاد شرايط آسان خريد كتاب و محصولات فرهنگي براي دانشجويان و ديگر اقشار جامعه و كتابخوان ها برپا مي شود .

در اين طرح فرهنگسراي دانشجو طي تفاهم نامه اي با بيش از 10 ناشر برگزيده كشور ، محصولات فرهنگي را با 20 تا 30 درصد تخفيف عرضه مي كند .

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، كانون انديشه جوان، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، روايت فتح ، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي ، موسسه كتاب دانشجويي ، انتشارات موسسه اطلاعات ، پيام آزادي ، سوره مهر، انتشارات مدرسه و بوستان كتاب قم ، از جمله ناشراني هستند كه در اين طرح مشاركت دارند .

تشكل هاي دانشجويي كه تمايل به برگزاري نمايشگاه كتاب در ماه رمضان در محيط هاي دانشجويي دارند، مي توانند با معرفي نمايندگان خود از امتيازات اين طرح استفاده كنند . همچنين اعلام شده است كه خريد از اين نمايشگاه ها براي عموم مردم و علاقه مندان به كتاب آزاد است .

از جمله تسهيلاتي كه براي اقشار علاقه مند به كتاب و كتابخواني در اين طرح در نظر گرفته شده اين است كه دانشجويان مي توانند كتابهاي مورد علاقه خود را به صورت نيم بها خريداري كند .

