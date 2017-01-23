حضور دوچرخه سواران در مسابقات جام جهانی ایتالیا و بلژیک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، فرهاد عصفوری، دبیر انجمن دوچرخه سواری فدراسیون جانبازان و معلولان ایران در این مورد گفت: بعد از لغو مسابقات قهرمانی آسیا که قرار بود اسفندماه در کشور بحرین برگزار شود، تمرینات بدنسازی تیم ملی ادامه دارد تا سال آینده در مسابقه جام جهانی جاده (UCI Para Cycling Road World Cup) شرکت کند.



وی افزود: تیم ملی برای حضور در بازی های پاراآسیایی باید امتیازات لازم را در مسابقات بین المللی کسب کند به همین جهت حضور در رقابت جام جهانی را درنظر گرفته ایم که اردیبهشت ماه سال آینده در دو کشور بلژیک و ایتالیا برگزار می شود.



عصفوری اظهار داشت: تیم ملی قرار بود با ترکیب بهرام سلیمانی و مهدی محمدی در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کند که با لغو این رقابتها امیدواریم در مسابقات جام جهانی ایتالیا و بلژیک شرکت کند و علاوه بر کسب تجربه، امتیازات لازم را برای حضور در بازی های پاراآسیایی جاکارتا کسب کند.

وی همچنین از ثبت مسابقات قهرمانی کشور سال آینده در تقویم فدراسیون جهانی خبر داد و گفت: مسابقات قهرمانی کشور امسال را در تقویم فدراسیون جهانی ثبت کردیم تا امتیاز جهانی داشته باشد و ورزشکاران کشورمان بتوانند رتبه بین المللی خود را افزایش دهند. مسابقات سال آینده را نیز در تقویم فدراسیون جهانی ثبت خواهیم کرد.



دبیر انجمن دوچرخه سواری فدراسیون معلولان همچنین یادآور شد: برای بالا بردن آمادگی دوچرخه سواران کشورمان قصد داریم مسابقات جایزه بزرگ را برگزار کنیم و اردوهای آمادگی را نیز از اوایل سال آینده آغاز خواهیم کرد.