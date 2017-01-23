تقسیم امتیازات صدرنشینان لیگ برتر فوتبال قم و صعود هما به رده سوم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های استان قم یکشنبه شب به پایان رسید و در پایان رقابت‌های این هفته تیم فوتبال پناه آفرین با فرار از شکست برابر حریف خود همچنان در صدر جدول باقی ماند.



در آخرین دیدار این هفته، تیم فوتبال پناه آفرین در ورزشگاه تختی به دیدار تیم هم امتیاز خود آبادگران رفت و در یک بازی دیدنی برابر این تیم به تساوی ۲ بر ۲ رسید و با تقسیم امتیازات بین این ۲ تیم مدعی فاصله تیم‌های پایین‌تر با صدرنشینان کاهش یافت.



در این بازی پناه آفرین در نیمه نخست یک بر صفر برنده به رختکن رفت اما در ۲۰ دقیقه پایانی مسابقه ۳ گل به ثمر رسید به طوری که آبادگران با به ثمر رساندن ۲ گل، ورق را به سود خود برگرداند و تا آخرین دقایق بازی پیروز میدان بود اما گل دیرهنگام پناه آفرین سبب شد این بازی با تساوی پایان یابد.



تیم فوتبال هما این هفته توانست با پیروزی یک بر صفر برابر پیمان جمع امتیازات خود را به عدد ۶ برساند و با توجه به شکست افشین برابر حریف خود، به رده سوم جدول صعود کند و در همسایگی ۲ تیم صدرنشین و ۷ امتیازی پناه آفرین و آبادگران قرار گیرد.



پیمان نیز با این شکست برای سومین بار متوالی در لیگ برتر بازنده میدان را ترک کرد و اکنون بدون امتیاز در قعر جدول رده بندی قرار دارد و خطر سقوط از همین ابتدای فصل این تیم را تهدید می‌کند.



هنگ نیز که همانند پیمان در ۲ بازی آغازین فصل بازنده شده بود این هفته نیز شکست دیگری را متحمل شد و در دیدار برابر سپید زاگرس ۲ بر یک شکست خورد تا این تیم نیز همانند پیمان با ۳ باخت در انتهای جدول قرار گیرد و با تفاضل گل بهتر نسبت به پیمان در رده هفتم بایستد.



سفیر وحدت نیز در مسابقه برابر افشین، نخستین شکست را به این تیم تحمیل کرد و در مسابقه‌ای پر حرف و حدیث ۲ بر یک این تیم را شکست داد و با کسب ۶ امتیاز و با تفاضل گل کمتر نسبت به هما در ده چهارم قرار گرفت.