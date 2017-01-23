اکران نمایش موزیکال پاندا « آهای می خواهم کمک کنم» در محمودآباد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش شاد و موزیکال پاندا «آهای می‌خواهم کمک کنم» به نویسندگی «حسن دولت آبادی» و کارگردانی و بازنویسی «احترام حسین پور» کاری از گروه تئاتر همرهان شهرستان محمود آباد و با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی این شهرستان، هفتم الی ۱۱ بهمن ماه به روی صحنه می‌رود.

احترام حسین پور کارگردان نمایش شاد و موزیکال پاندا «آهای می‌خواهم کمک کنم» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این مطلب که گروه تئاتر همرهان شهرستان محمود آباد تنها گروه مستقر در شهرستان محمود آباد است که فعالیت خود را از سال ۸۰ در این شهرستان آغاز کرده و تاکنون بیش از ۴۰ نمایشاز بدو فعالیت تا کنون به روی صحنه برده است.

وی افزود: با توجه به اینکه تئاتر کودک از حساسیت بالایی برخوردار و زیر ساخت آموزش دیدن تئاتر در جامعه است، لذا این گروه هم و غم خود را در روی صحنه بردن تئاتر کودک به کار بسته است و در هفتم بهمن ماه به مدت پنج روزاز سوی این گروه نمایش شاد و موزیکال پاندا «آهای می‌خواهم کمک کنم» در سالن آمفی تئاتر مجتمع غدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محمود آباد به روی صحنه خواهد رفت.

حسین پور افزود: در این نمایش «طاهره محمدی» در نقش پاندا، «غزال کوشکستانی» در نقش پوندا، «میلاد عبدی» در نقش پاندای پدر، «یگانه خوشخو» در نقش گل و ماهی، «راحیل توکلی» در نقش پروانه، «نظام نجف پور در نقش «گاو» و رحیم حسینی» در نقش درخت بازی خواهند داشت.

سرپرست گروه تئاتر همرهان شهرستان محمود آباد خاطرنشان کرد: «حمیدرضا گل محمدی تواندشتی» به عنوان مشاور کارگردان، «حسن رامی» به عنوان دستیار کارگردان، «میلاد عبدی» به عنوان مدیر صحنه، «محمد نورانی» به عنوان منشی صحنه، «پرستو نستاحی فر» به عنوان طراح گریم و صحنه، «احترام حسین پور» به عنوان طراح لباس و دوخت، «مجتبی قلی زاده» به عنوان مسئول نور، «دانیال فرخزاد و مجتبی عزیزی» به عنوان حراست از یاری گران ما در به روی صحنه رفتن این نمایش هستند.