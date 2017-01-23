محمد کاظم حججی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت دوچرخه سواری استان قم نگاه ویژه‌ای به رشته دوچرخه سواری در بخش کوهستان دارد و از سوی سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان کشور دو ورزشکار قمی برای حضور در اردوی تدارکاتی فراخوانده شدند.



وی افزود: با توجه به آغاز اردوی تدارکاتی تیم ملی دوچرخه سواری کوهستان از اوایل بهمن در شیراز اسامی دعوت شدگان به این اردو از سوی پریموث استرانکار مربی تیم ملی اعلام شد و خوشبختانه قم در این فهرست ۲ نماینده دارد.



رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم گفت: این اردوی تدارکاتی در حالی تا ۱۹ بهمن ماه به طول خواهد انجامید که سیدعلی ایزدی و سجاد طاهری دو ورزشکار قمی هستند که برای حضور در این مرحله از اردوی تدارکاتی تیم ملی کوهستان از سوی سرمربی تیم ملی کوهستان کشور دعوت به عمل آمده است.



حججی بیان داشت: تمرکز فعالیت‌ها در رشته دوچرخه سواری در قم به بخش کوهستان و ماده کراس کانتری معطوف شده و اگر امروز ۲ نماینده در ترکیب نفرات دعوت شده به تیم ملی داریم حاصل این نگاه مثبت و برنامه‌های متعددی است که در طول سال برای دوچرخه سواران قمی در نظر گرفته می‌شود.



وی عنوان کرد: لیگ دوچرخه سواری استان قم نیز این هفته با برگزاری مسابقاتی ادامه پیدا می‌کند و مرحله چهارم این رقابت‌ها در بلوار شیخ عباس قمی برگزار می‌شود و با رسیدن به هفته‌های پایانی سال در صدد برگزاری آخرین مرحله از لیگ هستیم.



رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم تصریح کرد: امسال بخش خصوصی مشارکت خوبی در حضور در لیگ دوچرخه سواری داشت و در حال حاضر تیم‌های اسکات تاکتیک و شینا تورنادو در صدر جدول لیگ دوچرخه سواری استان قم قرار گرفته‌اند.