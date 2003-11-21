تشكيل سازماني براي صدرو مجوز به روغن هاي صنعتي الزامي است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مديرعامل شركت نفت پارس با بيان اين مطلب افزود: درحال حاضر روغن هاي تقلبي بسياري با بسته بندي هاي مناسب و زيبا و با قيمت كمتر در بازار به فروش مي رسد كه شركت نفت پارس همگام با ديگر شركتهاي دولتي براي مبارزه با اين امر به نمايندگيهاي فروش روغن در كل كشور آموزش هاي لازم را مي دهد .

خسرو وثوق زاده اضافه كرد: افراد سودجو روغن هاي مصرف شده را با مظروف كردن آنها در قوطي روغنهاي معروف با قيمت كم به مردم و يا تعويض روغني ها مي فروشند.

وي با اشاره به صادارت روغن هاي صنعتي به خارج از كشور گفت: هند ، پاكستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس از مهمترين بازارهاي ايران محسوب مي شود كه شركت نفت پارس در حال فروش روغن خود به آفريقاي جنوبي و دبي نيز است.

وي اضافه كرد: در 6 ماهه امسال بيش از 103 ميليون ليتر روغن در پالايشگاه نفت پارس توليد شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته بيش از 76/33 درصد رشد داشته است.

وثوق زاده تصريح كرد:همچنين درشش ماه نخست سال جاري بيش از50 ميليارد ريال روغن صادر شده كه درمقايسه با مدت مشابه سال قبل 70 درصد رشد داشته است .

وي گفت: شركت شل با داشتن بيش از 25 درصد سهام شركت نفت پارس تاكنون نقش مهمي را در انتقال تكنولوژي به پالايشگاه نفت پارس ايفا كرده است و شركت نفت پارس نيز براي جلوگيري از فرسودگي پالايشگاه بيش از 149 پروژه در حال اجرا دارد.

وي خريد چهار ژنراتور گازي براي توليد برق ، تعويض دستگاههاي فرسوده و آموزش كاركنان شركت را از مهمترين اين طرحها عنوان كرد .

وثوق زاده همچنين ادامه توليد روغن هاي صنعتي و موتور ، افزايش سطح توليد ، ارتقاي سطح كيفيت فرآورده ها ، سود آوري ، رعايت نكات زيست محيطي ، بهينه كردن نيروي انساني و رشد دانش فني و بازرگاني را از مهمترين اهداف شركت نفت پارس دانست .

وي همچنين درباره تعويض مداوم روغن هاي پايه گفت: دارندگان خودرو درايران به تعويض سريع روغن عادت دارند در حالي كه روي قوطي اين روغن ها ميزان كاركرد روغن برحسب كيلومتر درج شده است. وي همچنين تشكيل سازماني براي صدور روغن هاي استاندارد را ضروري دانست.

