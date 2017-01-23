خبرگزاری مهر - گروه استانها: بی شک صنایع دستی در انتهای صف دغدغههای اقتصادی کشور قرار دارد و هیچ بهرهای هم از اقتصاد نفتی کشور ندارد. این در حالی است که در شهری مانند قم صنایع دستی حداقل قدمت چند صدساله دارد و بیش از ۳ هزار کارگاه فعال در این شهر مشغول هستند و در سالهای نه چندان دور یکی از منابع مهم اقتصادی و درآمدزایی استان همپای سوغاتی مانند سوهان، صنایع دستی بوده است.
از این رو برای آشنایی با مشکلات و خواستههای این قشر زحمتکش و خودساخته با برخی از این هنرمندان و متولیان این گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه میآید.
سید ابوالقاسم سعادتمند از پیشکسوتان و تولید کنندگان پیشتاز صنایع دستی با بیان اینکه صنایع دستی نیاز به حمایت ویژه مدیران استانی دارد، اظهار کرد: متأسفانه به دلیل اینکه به صنایع فرهنگی استان نگاه هنری و آینده نگرانهای وجود ندارد این صنعت قدرت رشد و نمو ندارد.
وی با تأکید بر اینکه بیشتر وعدههای مسئولان روی کاغذ مانده است، گفت: هنرمندان و فعالان عرصه صنایع دستی بدون هیچ چشم داشتی به توان و هنر خود چشم دوختهاند.
نبود تعامل شهرداری با هنرمندان
این تولید کننده و صادر کننده برجسته خرمهره با انتقاد شدید از نبود تعامل و همکاری از سوی شهرداری ادامه داد: متأسفانه به رغم اینکه پارکینگهای اطراف حرم موقعیت مناسبی برای عرضه کالاست اما شهرداری قم دنبال دریافت اجاره بهای تجاری سنگین است.
وی با اعلام اینکه مسئولان نسبت به راه اندازی بازارچههای صنایع دستی تعلل میکنند، افزود: ایجاد یک مجتمع جامع و مفید برای عرضه کالاهای فرهنگی یک دغدغه ۲۰ ساله است و هر روز ماجرایی دارد.
رئیس انجمن سفال و سرامیک با بیان اینکه تولیدکنندگان صنایع دستی روی پای خود ایستادهاند و توانایی و هنر خود دل خوش کردهاند، گفت: مسئولان حوزه صنایع دستی استان یک روز میگویند در حال راهاندازی بازارچه در پاساژ سعدی هستند و گاهی هم از مذاکرات برای احداث بازارچه در مجتمع زمزم سخن میگویند.
مهمترین حمایت دولت از صنایع دستی قم تبلیغات مناسب و فرهنگسازی مصرف کالای فرهنگی ایرانی است
این پیشکسوت حوزه صنایع دستی با تأکید بر اینکه قول راهاندازی بازارچه در پاساژهای اطراف حرم مطهر یکساله شده است، گفت: مهمترین حمایت دولت از صنایع دستی قم تبلیغات مناسب و فرهنگ سازی مصرف کالای فرهنگی ایرانی است.
سعادتمند با اعلام اینکه هویت بخشی به صنایع دستی قم میتواند بستر رشد و توسعه تجاری آن را فراهم کند، گفت: چرا باید صادرات صنایع دستی که قدمت چند هزار ساله دارد بسیار محدود، ناچیز و چمدانی باشد.
رئیس انجمن سفال و سرامیک استان قم یکی از راههای توسعه بازار صنایع دستی را پیوند آن با گردشگری مذهبی اعلام کرد و گفت: ایجاد نمایشگاههای عرضه کالا در مجتمعها و هتلهای بین المللی میتواند با رونق بازار صنایع دستی استان کمک کند.
ارائه اماکن تجاری موقت
یکی دیگر از تولید کنندگان صنایع دستی نیز از نوع و میزان همکاری برخی سازمانهای استانی با هنرمندان انتقاد کرد و گفت: ما از شهرداری انتظار در اختیار گذاشتن اماکن رایگان را نداریم.
رضا احمدی با پیشنهاد اینکه مسئولان استان اماکنی را برای آموزش، فروش و تولید کالا در اختیار ما بگذارند، گفت: ارائه اماکن تجاری موقت یکی از فرصتهای خوب برای معرفی صنایع دستی است.
وی با تأکید براینکه یک هنرمند نیاز توجه و دیده شدن دارد، گفت: برای یک هنرمند کسب درآمد اهمیت کمتری نسبت به توجه دیگران دارد.
احمدی خواستار در اختیار گذاشتن برخی از خانههای تاریخی به هنرمندان شد و گفت: با این طرح ضمن اینکه میتوان به توسعه اقتصادی دست یافت و به عمران هنری این نوع خانهها کمک کرد.
شهرداری همراه با صنایع دستی
مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه شهرداری تعامل خوبی با سازمان دارد گفت: در عرضه صنایع دستی در اطراف و پارکینگهای حرم مطهر باید ارگانهای امنیتی، تولیت آستانه مقدسه و شهرداری موافق باشند و در واقع همه چیز بستگی به نظر یک ارگان ندارد.
صنایع دستی استان مشکلات بسیاری دارد و تنها با سختکوشی و همت هنرمندان این هنرماندگار و پویا باقی مانده است
عیسی رضایی از تخفیف ویژه عوارض شهرداری برای ساخت وساز در هسته مرکزی شهر برای سرمایه گذاران حوزه گردشگری و صنایع دستی خبرداد و افزود: با همت و حمایت مسئولان شهرداری حتی برای ساخت در اطراف شهر میتوان از عوارض صنعتی بهره مند بود.
مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با رد این ادعا که در واگذاری واحدهای تجاری به صنایع فرهنگی تعلل و بلاتکلیفی وجود دارد، بیان کرد: قبول دارم که صنایع دستی استان مشکلات بسیاری دارد و تنها با سخت کوشی و همت هنرمندان این هنرماندگار و پویا باقی مانده است.
هرچند در روزهای اخیر وعدههای تازه ای از حمایت مسئولان از صنایع فرهنگی استان به گوش میرسد اما اگر قرار باشد این حرفهای قشنگ روی کاغذ بماند و بر طومار عریض و طویل کتاب وعده و وعیدها بماند، همان مطرح نشود به صلاح نزدیکتر است.
نظر شما