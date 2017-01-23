۷ میلیارد تومان تسهیبلات کم بهره به بانوان مازندران اعطاء شد

مریم جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه از ابتدای سال ۹۳ تا به الان بیشتر از هفت میلیارد تومان وام کمبهره و بازپرداخت طولانیمدت با مشارکت صندوق کارآفرینی امید و مؤسسات مشابه پرداخت کردیم، افزود: بیشتر از یکصد هزار زن بد سرپرست و سرپرست در مازندران هستند.
وی با اشاره به اینکه مشکل اساسی بانوان بیسرپرست یا بدسرپرست در زمینههای امرارمعاش، مسائل حقوقی و یک سری مسائل اجتماعی است، افزود: این بانوان در خیلی از حوزهها آگاهی لازم را ندارند که به مشکلات زیادی مواجه میشوند.
مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری مازندران با تأکید بر اینکه به معلولین آسیب توجه ویژه شود تا به توانمندی برسند، ادامه داد: خانوادههای بد سرپرست نسبت به خانوادههایی که از انسجام بیشتری برخوردارند، بیشتر آسیب میبینند.
جمشیدی بابیان اینکه به دلیل عدم آگاهی این خانوادهها از اعطای تسهیلاتی که دولت و نهادهای حمایتی اختصاص میدهند، افزود: خانوادههایی که اعتراض میکنند که حمایت نمیشوند عدم آگاهی موجب عدم دریافت تسهیلات برای این خانوادهها میشود.
مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری مازندران بابیان اینکه این دفتر در بحثهای آموزش مهارتهای زندگی، ارتباط با فرزندان، پیشگیری از اعتیاد و بیماریها واگیردار و کارآفرینی ورود کرد، افزود: طرح آموزش ۵ هزار زن سرپرست خانواده در مردادماه بهصورت سراسری در کل استان مازندران برگزار شد
جمشیدی با اشاره به تصویب و ساخت بازارچه دائمی برای بانوان سرپرست در شهرهای آمل، تنکابن، نوشهر، بابلسر، ساری، قائمشهر گفت: این بازارچه موجب ایجاد کسبوکار برای بانوان بیسرپرست میشود تاکمی از مشکلات آنان کاسته شود.
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