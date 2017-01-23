پاریس و برلین از مناسبات عمیقی برخوردار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، «فرانسوا فیون» نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در گفتگو با روزنامه فرانکفورترآلگماینه اظهار داشت: آلمان و فرانسه دوره های مختلفی را در مناسبات خود پشت گذراندند که در نهایت منجر به اتحاد و همسویی بیشتر دو کشور شده است.

وی در ادامه درباره آینده اتحادیه اروپا گفت: برگزیت نشان داد باید پیش از آنکه اهداف و برنامه های اتحادیه اروپا به نقطه آخر خود برسد، فکری برای آن کرد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در توضیح گفته خود اعلام کرد: اتحادیه اروپا باید با انسجام بیشتر به گونه ای سیاست های خود را تنظیم کند که از اهدف اولیه خود دور نشود.

این سیاستمدار فرانسوی قرار است امروز با «آنگلا مرکل» صدراعظم و «ولفگانگ شویبله» وزیر دارایی آلمان دیدار و گفتگو کند.