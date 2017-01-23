علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همه ساله در بهمنماه مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی کشور گرامیداشت ایام پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر برگزار میشود و امسال نیز این مسابقات در تهران با حضور تیمهایی از سراسر کشور به انجام میرسد.
وی افزود: تیم دو و میدانی استان قم امسال در مسابقات داخل سالن کشور با ۸ دو و میدانی کار شرکت کرده است و امیدوار به کسب مدال از مواد پرتابی و سرعت است البته ترکیب تیم اعزامی استان قم ترکیبی جوان و جویای نام است.
رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت: باتجربهترین چهره تیم اعزامی قم به این مسابقات، تک ستاره دو و میدانی قم در ماده پرتاب وزنه یعنی محمد حسین اسکندری است که این دو و میدانی کار با هدایت مربی تخصصی خود امیر فلامرزی راهی این مسابقات خواهد شد.
رضایی بیان داشت: در ماده دوی امدادی تیمی جوان به این مسابقات اعزام خواهیم کرد چنان که رضا ملک پور، علی سلامتیان، محمد رضا فریدی، محمد باقر محمدی و علی کشاورز همگی نفراتی جوان و خوش آتیه هستند که حضور در این مسابقات برای همه آنها تجربهای با ارزش است.
وی عنوان کرد: در پرش با نیزه ۲ نماینده در این مسابقات خواهیم داشت به طوری که علی نوروزی و محسن سالاری برای تیم دو و میدانی قم مسابقه میدهند و علاوه بر این، رضا ملک پور، محمد رضا فریدی، محمد باقر محمدی و علی کشاورز در ماده ۶۰ متر نیز با حریفان رقابت میکنند.
رئیس هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: علاوه بر امیر فلامرزی، تیم دو و میدانی استان قم ۲ مربی دیگر در این رقابتها خواهد داشت و رضا ترابی و مهدی فتاحی در کادر فنی تیم دو و میدانی قم حضور دارند در حالی که این مسابقات در روزهای پایانی هفته جاری در تهران برگزار میشود.
رئیس هیئت دو و میدانی قم در گفتگو با مهر:
دو و میدانی کاران قمی در مسابقات داخل سالن کشور رقابت میکنند
قم - رئیس هیئت دو و میدانی استان قم از رقابت نمایندگان استان قم بر روی پیست در مسابقات داخل سالن کشور خبر داد.
علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همه ساله در بهمنماه مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی کشور گرامیداشت ایام پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر برگزار میشود و امسال نیز این مسابقات در تهران با حضور تیمهایی از سراسر کشور به انجام میرسد.
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