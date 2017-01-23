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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۱۴

کارگاه تربیت ناظرین آموزشی هلال احمر در بوشهر برگزار شد

کارگاه تربیت ناظرین آموزشی هلال احمر در بوشهر برگزار شد

بوشهر - دوره آموزشی تربیت ناظرین آموزشی با حضور ۲۰ نفر از کارشناسان جمعیت هلال احمر استان بوشهر در بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه این دوره آموزشی اظهار داشت: آموزش و توانمندسازی کارکنان یکی از اهداف سازمانی است و در این مسیر حرکت می‌کنیم.

حسین درویشی خاطرنشان کرد: بهره‌وری سازمانی در گرو کارکنان تحصیل کرده و توانمند است که برای این هدف هزینه گذاشته شده است. برگزاری دوره‌های ضمن خدمت، کوتاه مدت و بلند مدت و یا به طرق دیگر زمینه‌ساز استفاده از توانایی‌های فردی و گروهی در راستای اهداف سازمانی است.

وی تاکید کرد: مربی و ناظر دو بال آموزش هستند که در تربیت نیروهای ماهر، امدادگر و نجات‌گر نقش ویژه‌ای دارند و دانش مربیان باید به روز باشد تا بتوانند در انتقال علم روز نقش محوری خود را ایفا کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر افزود: شرکت کنندگان این دوره با دریافت گواهینامه آموزشی می‌توانند به‌عنوان ناظرین آموزش فعالیت کنند و نقش موثری در اثربخشی آموزش‌ها ایفا کنند.

کد مطلب 3884809

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