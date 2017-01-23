کارگاه تربیت ناظرین آموزشی هلال احمر در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه این دوره آموزشی اظهار داشت: آموزش و توانمندسازی کارکنان یکی از اهداف سازمانی است و در این مسیر حرکت می‌کنیم.

حسین درویشی خاطرنشان کرد: بهره‌وری سازمانی در گرو کارکنان تحصیل کرده و توانمند است که برای این هدف هزینه گذاشته شده است. برگزاری دوره‌های ضمن خدمت، کوتاه مدت و بلند مدت و یا به طرق دیگر زمینه‌ساز استفاده از توانایی‌های فردی و گروهی در راستای اهداف سازمانی است.

وی تاکید کرد: مربی و ناظر دو بال آموزش هستند که در تربیت نیروهای ماهر، امدادگر و نجات‌گر نقش ویژه‌ای دارند و دانش مربیان باید به روز باشد تا بتوانند در انتقال علم روز نقش محوری خود را ایفا کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر افزود: شرکت کنندگان این دوره با دریافت گواهینامه آموزشی می‌توانند به‌عنوان ناظرین آموزش فعالیت کنند و نقش موثری در اثربخشی آموزش‌ها ایفا کنند.