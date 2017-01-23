مردم کرمان در ساخت و سازها قوانین و استانداردها را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به حادثه پلاسکو تاکید کرد: این فاجعه سنگین، تلنگری برای مردم کرمان است تا در ساخت و سازها قوانین و استانداردها را رعایت کنند.

بابایی با اشاره به اقدامات و مصوبات در مورد بازار کرمان پس از آتش سوزی سال قبل افزود: طبق این مصوبات، همه ساخت و سازها باید تاییدیه آتش نشانی را نیز دریافت کنند.

وی اظهار داشت: مقرر شده رونوشت اخطارهای شهرداری به اماکن شهر کرمان، به فرمانداری و دستگاه‌های مربوطه ارسال تا اقدامات لازم اتخاذ شود.

بابایی از برخی ساخت و سازهای غیر اصولی در شهر کرمان خبر داد و خاطرنشان کرد: 700 واحد مسکونی در یکی از شهرک های کرمان ساخته شده که حتی ورود ماشین آتش نشانی به دلیل سردر نامناسب ورودی آن ممکن نیست.

شهردار کرمان با اشاره به نزدیکی تعداد ایستگاه‌های آتش نشانی شهر کرمان به استانداردهای بین‌المللی اظهار داشت: با راه‌اندازی ایستگاه آتش نشانی شهرک الغدیر تعداد ایستگاه‌های آتش نشانی کرمان به 10 ایستگاه خواهد رسید.

وی با اشاره به معرفی کرمان به عنوان کلانشهر تصریح کرد: با توجه به پراکندگی و خطرپذیری شهر کرمان، با منابع مالی محدود نمی‌توانیم ایستگاه‌های آتش نشانی جدیدی را مجهز یا احداث کنیم.