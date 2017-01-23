علی حاج کاظم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: با عنایت به حادثه دل‌خراش آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو تهران که موجب وارد شدن خسارات بسیار زیاد مادی و معنوی به کشور شد، ضرورت دارد تمام شهرداری‌ها با عبرت گیری از این حادثه تلخ تمهیدات لازم و ویژه‌ای را در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: در خصوص پیشگیری از تبعات ناگوار در زمان بروز حوادث لازم است شهرداری کرج یک کمیته تخصصی خدمات ایمنی و آتش‌نشانی به‌منظور بررسی وضعیت موجود و تدوین گزارش دقیق و همچنین تهیه بسته پیشنهادی ارائه طریق به شورای اسلامی شهر تشکیل دهد.

وی هدف از تشکیل این کمیته را تهیه گزارش دقیق از وضع موجود تجهیزات و ماشین‌آلات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و تطبیق این امکانات با استانداردهای جهانی و تهیه لیست کمبودها و نیازهای ایستگاه‌ها، شناسایی اماکن و ساختمان‌های پرخطر شهر و اعمال قانون در مورد آن‌ها و همچنین بررسی وضعیت نیروهای انسانی شاغل در سازمان و تهیه و ارسال لایحه ترمیم حقوق با توجه به حساسیت خدمت در آتش‌نشانی به‌عنوان مشاغل سخت دانست.

وی تأکید کرد: امضای طرح دو فوریت این موضوع امروز در شورا انجام‌شده و فردا در صحن علنی شورا رأی‌گیری می‌شود.