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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۲

با تصویب طرحی دو فوریتی؛

شهرداری کرج ملزم به تشکیل کمیته تخصصی آتش‌نشانی می‌شود

شهرداری کرج ملزم به تشکیل کمیته تخصصی آتش‌نشانی می‌شود

کرج - عضو شورای شهر کرج گفت: شهرداری کرج با تصویب طرح دو فوریتی ملزم به تشکیل کمیته تخصصی آتش‌نشانی می‌شود.

علی حاج کاظم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: با عنایت به حادثه دل‌خراش آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو تهران که موجب وارد شدن خسارات بسیار زیاد مادی و معنوی به کشور شد، ضرورت دارد تمام شهرداری‌ها با عبرت گیری از این حادثه تلخ  تمهیدات لازم و ویژه‌ای را در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: در خصوص پیشگیری از تبعات ناگوار در زمان بروز حوادث لازم است شهرداری کرج یک کمیته تخصصی خدمات ایمنی و آتش‌نشانی به‌منظور بررسی وضعیت موجود و تدوین گزارش دقیق و همچنین تهیه بسته پیشنهادی ارائه طریق به شورای اسلامی شهر تشکیل دهد.

وی هدف از تشکیل این کمیته را تهیه گزارش دقیق از وضع موجود تجهیزات و ماشین‌آلات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و تطبیق این امکانات با استانداردهای جهانی و تهیه لیست کمبودها و نیازهای ایستگاه‌ها، شناسایی اماکن و ساختمان‌های پرخطر شهر و اعمال قانون در مورد آن‌ها و همچنین بررسی وضعیت نیروهای انسانی شاغل در سازمان و تهیه و ارسال لایحه ترمیم حقوق با توجه به حساسیت خدمت در آتش‌نشانی به‌عنوان مشاغل سخت دانست. 

وی تأکید کرد: امضای طرح دو فوریت این موضوع امروز در شورا انجام‌شده و فردا در صحن علنی شورا رأی‌گیری می‌شود.

کد مطلب 3884814

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