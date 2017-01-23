۴۰۷ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه گلستان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری گلستان، حسن صادقلو در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، تصریح کرد: با توجه به اینکه زمان اعلام نتیجه در خصوص اقدامات اقتصاد مقاومتی است، مدیران دستگاه های اجرایی سامانه نظارت برای ارائه گزارش کار را بطور جدی مدنظر قرار دهند.

وی افزود: برخی طرح ها در سطح ملی باید مورد پیگیری قرار گیرد و در این مسیر استفاده از توان وزیر معین استان در اقتصاد مقاومتی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ضروری است.

وی بیان کرد: باید کشت گلخانه و توسعه آن با استفاده از سهم ۸۷ درصدی کشاورزی از منابع آبی استان صورت گیرد و در راستای حمایت از کشت گلخانه ای آب مورد نیاز آن با همان تعرفه محاسبه شود.

صادقلو با اشاره به پروژه های ICT طرح تکاپو، یادآور شد قریب به ۱۰۰ میلیارد تومان در قالب ۱۴ تفاهم نامه و ۲۲ پروژه در حوزه فن آوری اطلاعات و زیرساخت، اشتغال استان اختصاص یافته است.

وی با تشریح اقدامات استان در حوزه اقتصاد مقاومتی، خاطر نشان کرد: استان گلستان با تحقق ۷۲ درصدی در پروژه های اقصاد مقاومتی در وضعیت مناسبی قرار دارد و تلاش داریم تحقق صد در صدی را به مرحله اقدام و عمل برسانیم.

استاندار گلستان با بیان اهمیت راه آهن گرگان به مشهد، خاطر نشان کرد: بر اساس جلسه ای که پیرامون خط آهن گرگان به مشهد در تهران برگزار شد قرار است در مدت یک ماه تقویم اجرایی پروژه ها و وضعیت فاینانسور مشخص شود و مسیر خط آهن بطور حتم از کنار شهرها باشد و نقطه آغاز پروژه گرگان قرار گیرد.