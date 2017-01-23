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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۳

معاون شهردار کرمان:

طبقه فوقانی قبرهای دو طبقه به افراد درجه یک میّت پیش‌فروش می‌شود

طبقه فوقانی قبرهای دو طبقه به افراد درجه یک میّت پیش‌فروش می‌شود

کرمان - معاون شهردار کرمان گفت: در نشست هیئت مدیره سازمان بهشت زهرا (س) کرمان مصوب شد طبقه فوقانی قبرهای دوطبقه فقط به افراد درجه یک میّت پیش‌فروش شود.

محمدرضا محمدرضاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم بررسی و رسیدگی به تقاضای شهروندان در این زمینه گفت: در نشست هیئت مدیره سازمان بهشت زهرا (س) راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر امور جاری سازمان بهشت زهرا (س) از سوی مسئولان مربوط ارائه شده است.

وی با بیان این که در این نشست مصوب شد بنا بر درخواست شهروندان، قبرهای دوطبقه احداث شود، افزود: طبق مصوبه شورای بهشت زهرا، طبقه فوقانی قبرها تنها به افراد درجه یک میّت پیش‌فروش می‌شود.

محمدرضاخانی بهره برداری از آرامستان جدید را با توجه به نیاز شهر کرمان در اولویت دانست و تصریح کرد: به دلیل نبود روشنایی و آب و برق هیچ دفنی در آرامستان جدید صورت نمی گیرد.

وی با اشاره به اصلاح قیمت قبر و خدمات کفن و دفن طبق مصوبات شورا، تصریح کرد: همچنین در راستای تامین روشنایی، چهار پروژکتور در آرامستان مشاهیر نصب می‌شود.

کد مطلب 3884822

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