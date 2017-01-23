حضور مربی قمی در فهرست مربیان برتر کشتی کشور

محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روح الله میکاییلی مربی خوشنام و موفق کشتی فرنگی استان قم بعد از ارزیابی فدارسیون کشتی به عنوان یکی از سه مربی برتر کشور معرفی شد.



وی افزود: بعد از ارزیابی عملکرد مربیان فعال کشور که هر ساله از سوی فدراسیون کشتی صورت می‌گیرد، میکاییلی با کسب ۸۶۵ امتیاز در مجموع تمامی رده‌ها به عنوان نفر سوم مربیان سازنده برتر قرار گرفت و بار دیگر پتانسیل کشتی قم را نشان داد.



رئیس هیئت کشتی قم گفت: میکاییلی در این ارزیابی و در بخش جوانان با کسب ۳۵۶ امتیاز در مکان نخست قرار گرفت و بار دیگر توانایی‌های خود در پرورش کشتی گیران جوان و نوجوان و رساندن آن‌ها به سطح قهرمانی و مدال آوری در عرصه ملی و بین المللی را به نمایش گذاشت.



وزیری بیان داشت: این برای نخستین بار نیست که میکاییلی در جمع مربیان سازنده برتر کشور قرار می‌گیرد چنان که میکاییلی سال گذشته نیز توانست به عنوان مربی سازنده برتر جوانان کشور انتخاب شود و بخش مهمی از موفقیت‌های امروز کشتی فرنگی قم در سطح کشور مدیون تلاش‌های روح الله میکاییلی است.



وی عنوان کرد: میکاییلی در گذشته به عنوان یک کشتی گیر ملی پوش در سطح کشور مطرح بود و برای تیم ملی روی تشک رفت اما با وجود جوانی خیلی زود به مربیگری روی آورد و ظرفیت وی در مربیگری سبب رشد وی شد و شاگردان وی مدال‌های جهانی و آسیایی قابل توجهی در سال‌های اخیر کسب کرده‌اند.



رئیس هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: رشد کشتی فرنگی در قم الگویی برای استان‌های در حال توسعه در کشتی است و در قم نیز تلاش ما بر هم افزایی و سعی در راه پیشرفت کشتی آزاد است به طوری که بتوانیم کشتی آزاد قم را به موفقیت‌های کشتی فرنگی قم نزدیک کنیم.